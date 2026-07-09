Mercadillo de artesanía, música e hinchables para niños en este barrio de A Coruña a partir del 17 de julio

Los barrios de A Coruña celebran cada verano sus propias fiestas, llenas de buen ambiente, música y actividades para todos los públicos. Estas citas buscan reunir a vecinos y visitantes en torno a una programación pensada para que tanto niños como adultos disfruten de unos días de ocio y convivencia.

En este contexto, los barrios de Peruleiro y Os Mariñeiros ya lo tienen todo preparado para celebrar las Festas do Carme 2026. La programación, que se desarrollará del 17 al 19 de julio, incluye música, actividades infantiles y un mercadillo de artesanía que permanecerá abierto durante todo el fin de semana.

Tres días de fiesta

Los barrios de Peruleiro y Os Mariñeiros celebran sus Festas do Carme del 17 al 19 de julio con una programación pensada para todas las edades. Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en directo, actividades infantiles, propuestas culturales y un mercadillo de artesanía.

Las fiestas comenzarán el viernes 17 de julio con la inauguración oficial a las 20:00 horas. A continuación, la cantante Begoña García ofrecerá un concierto a las 21:00 horas, mientras que la jornada concluirá con una sesión de DJ Javito, prevista para las 23:30 horas.

El sábado 18 de julio arrancará con una chocolatada popular intergeneracional a las 11:00 horas. Una hora más tarde, la Plazuela del Grupo de Pescadores acogerá el cuentacuentos en gallego de Laurita Pita.

A las 14:00 horas será el turno de la sesión vermú con el Grupo Miami, mientras que por la tarde los más pequeños disfrutarán de una fiesta de la espuma e hinchables desde las 17:00 horas. La música continuará con las sesiones de DJ JuanM y DJ Gramola, antes del concierto de Grupo Miami a las 22:30 horas, cerrando la jornada una nueva sesión de DJ JuanM a partir de las 00:30 horas.

El domingo 19 de julio comenzará con un pasacalles a cargo de Contiños da Feira, incluido en el programa Arraigo. La sesión vermú estará amenizada por Gremlins Pop Rock, seguida del tardeo con DJ Mon y una nueva actuación de DJ JuanM en la Plazuela del Grupo de Pescadores.

La programación continuará con la actuación de Nova Trova Coruñesa, también dentro del programa Arraigo, y finalizará a las 20:00 horas con el concierto del Grupo The Muppets.

Además, durante el sábado y el domingo, entre las 11:00 y las 18:00 horas, permanecerá abierto un mercadillo de artesanía, que completará una programación con propuestas para toda la familia y vecinos de Peruleiro y Os Mariñeiros.