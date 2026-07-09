Llegan las fiestas de Monelos, en A Coruña, con hinchables, una fiesta de la espuma y música en directo

Un niño en una fiesta de la espuma Shutterstock

El barrio de Monelos, en A Coruña, celebrará sus tradicionales fiestas con una programación que incluye actuaciones en directo, pasacalles, actividades infantiles y una gran fiesta de la espuma.

Vecinos y visitantes están invitados a disfrutar el próximo sábado de una jornada llena de música, alegría y ambiente festivo gracias a una cuidada agenda de ocio.

Hinchables y una tarde repleta de música

Las fiestas de Monelos tendrán lugar el 18 de julio, y contarán con una animada programación que arrancará a las 12:00 horas con un pasacalles a cargo de Os Gaiteriños y Birloque Gaiteiros.

A continuación, el pregón de la directora de Esquece Monelos, Ángeles Huerta, inaugurará oficialmente las fiestas del barrio coruñés en la explanada de Salvador de Madariaga.

La programación tendrá como uno de sus principales atractivos una tarde repleta de actuaciones musicales. Esta comenzará a las 13:30 horas con Nuevo Plan y continuará a las 17:30 horas con Amizades.

La agrupación musical coruñesa cederá el testigo a Os Gaiteiriños y Birloque Gaiteiros, cuya actuación tendrá lugar a las 19:00 horas. Después, será el turno de Nós Brigantium y, finalmente, Son de Camaragüey.

La orquesta de música cubana realiza giras frecuentes por Galicia y, en esta ocasión, hará una parada en el barrio de Monelos, en A Coruña, para cerrar por todo lo alto las celebraciones de 2026.

Por otro lado, en el cartel de fiestas también se pueden encontrar actividades para los más pequeños. En este sentido, está prevista una gran fiesta de la espuma e hinchables durante toda la jornada.

A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas de Monelos para que no te pierdas ningún plan: