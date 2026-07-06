A Coruña celebrará un festival para "bummers" a beneficio de la Asociación Galega de ELA

A Coruña acogerá el próximo viernes 10 de julio la primera edición del Bummer Fest, una gala solidaria que nace con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Galega de ELA. La cita se celebrará en la Cafetería Copacabana, en los Jardines de Méndez Núñez, a partir de las 20:30 horas.

El evento contará con las actuaciones, de forma totalmente altruista, del grupo Piel de Gallina y de un DJ invitado, en una velada que combinará música, gastronomía y solidaridad. Las entradas tienen un precio de 25 euros e incluyen dos cervezas y un pincho. Están a la venta a través de la plataforma Entradium.

Además, los asistentes podrán degustar varias elaboraciones del chef David Vilariño, Premio Nacional de Gastronomía y ganador de la mejor tapa de la Ruta CTV Coruña, al frente de Taberna do Campo.

Según ha informado la organización, la recaudación del evento, junto con un porcentaje del consumo realizado durante la noche, se destinará íntegramente a apoyar la labor de la Asociación Galega de ELA, entidad que acompaña a personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias en Galicia.

La iniciativa continúa abierta a la incorporación de nuevos patrocinadores y colaboradores que quieran sumarse a esta primera edición del Bummer Fest, una propuesta que busca convertir una noche de verano en A Coruña en una cita para la música, la gastronomía y la solidaridad.