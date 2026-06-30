La fiesta de la cereza cerca de A Coruña que se celebra este fin de semana con conciertos, verbena y fuegos artificiales

Paiosaco, en el municipio coruñés de A Laracha, celebrará los días 4 y 5 de julio una nueva edición de la Feira das Cereixas, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos de la localidad: la cereza.

La programación de este año se desarrollará durante dos jornadas en las que no faltarán la música en directo, las sesiones vermú, las verbenas y la feria tradicional. La fiesta arrancará el sábado 4 de julio a las 14:00 horas con una sesión vermú a cargo del Dúo Charada. Ya por la noche, el ambiente festivo continuará con la verbena del Grupo Bomba, la actuación de la disco móvil Impacto con DJ Drew Korme y la Festa Elite con DJ Javi.

El domingo, el día grande

El día grande será el domingo 5 de julio, con la apertura de la Feira das Cereixas a las 12:00 horas, amenizada por la Charanga Malandros y la Escola de Samba. A las 14:30 horas tendrá lugar una nueva sesión vermú, en esta ocasión con el dúo Xilo e Carlos.

La programación continuará por la tarde con la actuación de la Asociación Cultural Queiroga, prevista para las 20:00 horas, y uno de los platos fuertes de la fiesta llegará a las 22:00 horas con la actuación de Radio Cos. La celebración concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales como fin de fiesta.

La Feira das Cereixas de Paiosaco es una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de A Laracha y combina tradición, gastronomía y música en una cita que cada año atrae a numerosos asistentes.