Festival de rock gratuito y gran cigalada en estas fiestas de San Juan a 20 minutos de A Coruña

A Coruña y su comarca ya lo tienen todo preparado para la fiesta de San Xoán, una de las festividades más populares y arraigadas de la cultura gallega. Cada año, miles de personas se reúnen alrededor de las tradicionales hogueras en la noche del 23 al 24 de junio para celebrar la noche más corta del año.

En el municipio de Cambre (A Coruña), concretamente la parroquia de Anceis, ya está todo listo para celebrar este viernes su popular San Xoán Rock. La programación continuará durante todo el fin de semana con diversas actividades, entre las que destacan la popular cigalada el sábado 20, además de otras propuestas gastronómicas y, por supuesto, verbenas.

San Xoán Rock 2026 en Anceis

Desde la parroquia de Anceis ya han confirmado los horarios de actuación de los diferentes grupos que formarán parte de la nueva edición del San Xoán Rock, que tendrá lugar en el Campo da Festa con entrada totalmente gratuita.

Un año más, la parroquia ha vuelto a sorprender a todos los amantes de este género musical con la participación de grupos muy conocidos y populares.

Entre ellos, destacan The Nunzia's Rock Band, que serán los encargados de iniciar este festival a las 21:30 horas. Le seguirá Hemacaos a las 23:00 horas, Mártires del Rock & Roll a las 00:15 horas, y Poi Floid (Tonhito de Poi) a las 01:45 horas, que será el último grupo con el que disfrutar de la edición de este 2026.

Además, han sacado a la venta camisetas oficiales del festival. Una edición limitada disponible por solo 15 euros con tallas desde los 1-2 años, para que los más pequeños vivan y disfruten al máximo de la buena música, hasta la 3XL. Si te interesa, reserva la tuya a través de este enlace.

Gran cigalada y resto de la programación

La parroquia de Anceis, en Cambre, celebra sus fiestas de San Juan con cinco jornadas repletas de actividades para todos los públicos. El programa comienza hoy con su San Xoán Rock 2026 y continuará hasta el 24 de junio con actos religiosos, sesiones vermú y destacadas citas gastronómicas.

La música será uno de los grandes protagonistas de las fiestas, con actuaciones de orquestas, grupos, dúos y DJs que animarán las diferentes jornadas festivas. Además, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las tradicionales dianas y alboradas, así como de numerosas verbenas nocturnas.

El sábado 20 tendrá lugar la popular cigalada, un encuentro habitual en estas fiestas que congrega a cientos de vecinos para darse un buen festín de este delicioso marisco. Otro de los momentos más esperados llegará la noche de San Xoán, que incluirá una gran churrascada popular y una verbena especial con La Bamba para festejar por todo lo alto.

Las fiestas concluirán el propio 24, día de San Xoán, con una última sesión vermú que servirá como despedida de esta intensa programación festival.