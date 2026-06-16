Gran churrascada y verbena en este pueblo a 20 minutos de A Coruña la noche de San Juan

Solo queda una semana para la celebración de San Juan, una de las fiestas más tradicionales y populares de Galicia. La noche del 23 al 24 de junio, las playas y plazas gallegas se iluminan con hogueras para conmemorar la noche más corta del año en un ambiente festivo.

Muchos municipios gallegos ya tienen preparadas programaciones que se extenderán durante varios días. Es el caso de Cambre (A Coruña), donde la parroquia de Anceis celebrará las fiestas de San Juan con un completo programa que se desarrollará desde este viernes 19 hasta el miércoles 24 (el 22 de junio no hay programación).

Gastronomía y verbena la noche de San Juan

La parroquia de Anceis, en el municipio de Cambre, se prepara para vivir sus fiestas de San Xoán, una celebración que promete reunir a vecinos y visitantes con mucha música, gastronomía y las buenas costumbres gallegas.

Durante cinco jornadas, Anceis será uno de los principales puntos de encuentro de Cambre.

El momento más especial será el martes 23 de junio, el día en el que todos los gallegos salen a la calle a celebrar la noche de San Juan. A partir de las 20:00 horas se celebrará una gran churrascada popular que servirá para disfrutar de la gastronomía gallega en una de las noches más mágicas del año.

La velada estará amenizada por DJ Teo y continuará con una gran verbena con La Bamba y la Disco Móbil CDC, que serán los encargados de poner ritmo a la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

No obstante, las celebraciones arrancarán el viernes 19 de junio con un Festival de Rock que marcará el inicio oficial de los festejos a partir de las 21:00 horas.

El sábado 20 será una jornada en la que se combinará tradición y diversión. Tras la misa solemne y la sesión vermú con el dúo Dilema, llegará una de las citas gastronómicas más destacadas del programa, la popular cigalada. Ya por la noche, la verbena contará con las actuaciones de la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

El domingo 21 comenzará con las tradicionales dianas y alboradas. Después de la misa del mediodía, la música continuará durante toda la jornada gracias a la sesión vermú infinita con el dúo D'Vicio y Gus DJ, mientras que una gran paella popular permitirá a los asistentes disfrutar de una comida de calidad.

Las fiestas concluirán el miércoles 24 de junio, día de San Xoán y festivo autonómico, con una nueva misa solemne y una sesión vermú con el dúo Dilema a modo despedida que pondrá el broche final a cinco días de celebración en Anceis.