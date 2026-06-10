Este pueblo cerca de A Coruña celebrará su propio 'Grand Prix' este sábado: después habrá una gran verbena

El segundo fin de semana de junio llega cargado de ocio y propuestas para todos los públicos, entre las que destaca la celebración de un 'Grand Prix'.

No se trata del popular programa televisivo presentado por Ramón García, sino de una versión local que se celebrará por primera vez en el municipio de Cerceda (A Coruña).

Habrá premios para los mejores equipos

El sábado 13 de junio es la fecha elegida para la celebración del primer Grand Prix de Cerceda. A apenas 30 minutos en coche desde A Coruña, el municipio vivirá una jornada especialmente festiva.

Con motivo de las fiestas en honor a San Antonio, a partir de las 18:00 horas tendrá lugar este evento que seguirá la dinámica del popular programa de televisión, emitido en La 1.

"Queredes pasar unha tarde inesquecible, rir e demostrar que o voso equipo é o mellor? Pois vai avisando aos teus colegas, veciños ou familiares porque se vén unha tarde de xogos, risas e moita competición", animan desde la organización.

En el evento podrán participar personas de todas las edades, que deberán formar equipos de entre 6 y 12 jugadores para enfrentarse a una serie de juegos y pruebas. Los mejores equipos serán recompensados con premios.

El plazo límite de inscripción finalizará este mismo miércoles 10 de junio y para apuntarse, un miembro del grupo deberá cubrir el cuestionario facilitado por la Comisión de Fiestas, al que se puede acceder a través de este enlace.

Verbena por la noche y una macro sesión vermú el domingo

En el marco de las fiestas en honor a San Antonio, Cerceda acogerá por la noche una gran verbena amenizada por la orquesta Fania Blanco Show, que pondrá el toque musical a la jornada, junto a la disco móvil Impacto y el DJ David Bermúdez.

La fiesta continuará a la mañana siguiente con dianas y alboradas, además de una macro sesión vermú con el dúo Deluxe y el DJ Javi Eiroa. El evento comenzará a las 14:30 horas y contará con barra a cargo de la comisión organizadora.

A continuación, te presentamos el programa completo de las fiestas de Cerceda:

Sábado, 13 de junio

A las 10:00 horas: Dianas y alboradas

A las 13:00 horas: Misa en honor a San Antonio

A las 14:30 horas: Sesión vermú

A las 18:00 horas: 1ª edición 'Grand Prix'

A las 23:00 horas: Verbena con Fania Blanco Show, la disco móvil Impacto y David Bermúdez

Domingo, 14 de junio