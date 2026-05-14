Gran churrascada y 3 días de fiesta en esta zona de A Coruña el mes de julio: con orquestas y atracciones

Queda poco para el verano y ya se empiezan a conocer cómo serán las fiestas de A Coruña este 2026. Presentadas las primeras confirmaciones del Noroeste 2026 y del Atlantic Pride, llega el turno de desvelar otras fiestas que vivirá la ciudad este verano.

Monte Martelo ha publicado el cartel de las fiestas que celebrará el 2, 3 y 4 de julio. Una cita que promete reunir a todos los vecinos interesados en pasárselo bien con mucha música, gastronomía y tradición.

A Festa dos Martelos 2026

En colaboración con la asociación vecinal de San Cristovo das Viñas, Monte Martelo ya ha desvelado el cartel de las fiestas que celebrará a principios del mes de julio. Será una cita con mucha "tradición, música e boa compañía".

El jueves 2 de julio habrá una actuación de Birloque Gaiteiros, que darán pie al pregón a cargo de alguien muy del Dépor, aunque todavía no se ha desvelado quién será. Tocará estar atento a las novedades que publiquen a través de sus redes sociales para no perderse nada. Después, la orquesta Saudade pondrá el toque musical.

El viernes 3 será la segunda jornada de fiesta, estará protagonizada por la actuación musical del grupo América de Vigo, quienes animarán el ambiente para poner a bailar a todas las personas que se animen a disfrutar de una buena fiesta. Dará comienzo a las 22:00 horas.

Ya el sábado 4 de julio, último día de las fiestas, es la jornada de mayor programación. A las 10:00 horas habrá una alborada tocando por las calles, mientras que a las 12:00 horas es el turno de la Bendición dos Coches frente a la Iglesia de San Cristovo das Viñas.

A partir de las 13:30 horas, llega el turno gastronómico de la Festa dos Martelos. Habrá una gran churrascada con la colaboración del Mesón Loureiro, con precios de 12 euros para los socios y de 15 euros para los no socios, además de la actuación del Dúo Candela (enfrente al polideportivo de Elviña).

Para terminar la fiesta por todo lo alto, en Monte Martelo se podrá disfrutar de la actuación del grupo Santa Comba de Veigue a las 20:30 horas y de la orquesta Barceló a las 22:00 horas.

Desde las redes sociales también se avanza que las fiestas contarán con atracciones, food trucks, juegos y sorteos. Así que ya lo sabes, apunta los días 2, 3 y 4 de julio en el calendario y pásate por Monte Martelo para disfrutar.