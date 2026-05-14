Degustación de callos y chorizos al vino a 5 minutos de A Coruña: este sábado y con música en directo

El 15 de mayo se celebra la onomástica de San Isidro. Es una fecha marcada no solo en el calendario de los madrileños, sino también en el de varios municipios gallegos, que se visten de fiesta para rendir homenaje al patrón de los agricultores, campesinos y el mundo rural.

Un ejemplo perfecto es el de Perillo, en Oleiros (A Coruña). La localidad ha preparado un programa festivo a la altura de la ocasión y, aunque la propia celebración de San Isidro es el viernes, la fiesta tendrá lugar el sábado.

Degustación de callos, sesión vermú "infinita" y más

La cuenta atrás ya ha terminado. Vecinos y visitantes podrán disfrutar este 16 de mayo de una jornada muy especial a tan solo cinco minutos de A Coruña, con degustaciones gastronómicas, música en directo y una gran tómbola.

En este sentido, la celebración comenzará a las 13:30 horas con una sesión vermú "infinita" amenizada por el dúo Deluxe y la discomóvil Impacto, a la que le seguirá una degustación de callos y de chorizos al vino.

Aunque muchas personas asocian los callos al invierno, lo cierto es que este plato es una auténtica delicia en cualquier época del año. Además, para completar la experiencia gastronómica, no faltarán los tradicionales chorizos al vino.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, la música en directo tomará el relevo con la actuación de El Corta. También se subirán al escenario el dúo Deluxe y la discoteca móvil Impacto. El cartel lo completan Nyan Boe, Kehr y Alvinn.

Y para recargar pilas entre baile y baile, la Comisión de Fiestas de San María da Cabeza ha organizado una jamonada popular a las 20:30 horas. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de hasta tres propuestas gastronómicas a lo largo de la jornada.

Por otro lado, habrá una gran tómbola para animar la participación del público y una barra gestionada por la propia Comisión, que recuerda que no estará permitido hacer botellón en el Campo da Fiesta.

A continuación, te detallamos el programa completo de las fiestas de San Isidro 2026 en Perillo: