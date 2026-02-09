Confirmado: Wake Up! regresa en marzo a la Sala Pelícano de A Coruña con un cartel "de altos voltajes"

La fiesta en A Coruña es un no parar. Camino de consolidarse como una ciudad clave para los amantes de la música electrónica, Wake Up! confirma su próximo evento para el mes de marzo en la Sala Pelícano. El cartel es un auténtico bombazo y las entradas promocionales salen hoy a la venta a las 19:00 horas.

Aún sin haberse celebrado la mítica Wake de Carnavales, Pelícano ya está pensando en la siguiente. Marca esta fecha en tu calendario: sábado 7 de marzo, una noche que promete ser épica con la presencia de nombres reconocidos del panorama techno internacional como 999999999 o SNTS, entre otros.

Wake Up! de marzo en la Sala Pelícano

Wake Up Electronic Parties vuelve a demostrar la importancia de A Coruña en la música electrónica con un nuevo evento que va a dar mucho que hablar. El próximo sábado 7 de marzo, la Sala Pelícano acogerá una de esas noches preferidas de los amantes del techno.

El cartel reúne a artistas de primer nivel dentro de la escena internacional y nacional. Encabezando la noche estará 999999999, el dúo italiano considerado uno de los proyectos más destacados del techno actual que actúan en los principales festivales y clubs del mundo.

Junto a ellos, SNTS, productor anónimo y figura clave del techno más oscuro. Un artista un tanto misterioso que mantiene su identidad en el anonimato para que la música sea la única protagonista.

El cartel se completa con Parfait, referente del hard techno internacional y residente del colectivo parisino Possession, y con Isma B, reconocido DJ y productor gallego con una trayectoria que se remonta a mediados de los años 90.

"El próximo 07 de marzo nuestra @salapelicano se prepara para una de esas noches que te erizan la piel solo de imaginártela…", adelantan desde Wake Up Electronic Parties. "Una experiencia sonora intensa, cruda y directa al cuerpo. Oscuridad, energía y conexión… ¿quién da más".

Las primeras entradas promocionales salen a la venta hoy, lunes 9 de febrero, a las 19:00 horas. Así que ya lo sabes, ponte una alarma en el móvil para no quedarte sin tu entrada para ir el 7 de marzo a la Pelícano, y disfrutar.