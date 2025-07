Santiago da la bienvenida a las Fiestas del Apóstol con el pregón de Blanca Millán y el rock de Biznaga

📸 Rematamos esta primeira xornada do #Apóstolo2025 coas imaxes do concerto que vén de ofrecer, na praza da #Quintana, Biznaga, banda de punk formada no ano 2012 que ten publicados 5 álbums de estudio! 👏



Mañá voltamos! 🥳 Non perdas nada do #Apóstolo2025! 🤳… pic.twitter.com/jWA9FkF7Jt