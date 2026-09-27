Casa Beatnik, en Vedra (A Coruña), reconocida con 2 Llaves Michelin por tercer año consecutivo

Casa Beatnik Country House, situada en el municipio santiagués de Vedra (A Coruña), ha sido reconocida por tercer año consecutivo por la Guía Michelin con Dos Llaves Michelin. Tras darse a conocer la noticia, el propio hotel ha querido agradecer, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, tanto al personal como a los huéspedes su contribución para hacer realidad este logro.

"A nuestro maravilloso equipo, que representa la esencia de una hospitalidad cercana y cálida; a nuestros huéspedes, nuestros vecinos y a todas las personas que, de una u otra manera, han pasado a formar parte de Casa Beatnik a lo largo del camino: gracias", señalan en la descripción del vídeo, que a su vez muestra imágenes del hotel.

Asimismo, también han querido agradecer a la Guía Michelin el honor que supone para ellos su reconocimiento: "Gracias por volver a reconocer a Casa Beatnik. Nos sentimos profundamente honrados de seguir formando parte de una compañía tan extraordinaria".

Casa Beatnik Country House es un hotel boutique de 20 habitaciones, ubicado en una finca del siglo XVIII en Galicia, una de las regiones más vírgenes de España, rodeado de viñedos, huertos ecológicos y una granja en funcionamiento.

Desde la dirección del hotel sostienen que "la tierra es el nuevo lujo", así como una forma de entender "cómo comemos, cómo nos reunimos, cómo descansamos y cómo volvemos a conectar".

Pero, sobre todo, consideran el establecimiento su puerta de entrada a la Galicia que conocen y aman. "Restaurantes con estrellas MICHELIN, pequeñas bodegas, una costa atlántica salvaje, pueblos milenarios, jornadas en el mar, el Camino de Santiago y tardes gloriosamente largas en las que no se te exige absolutamente nada", concluyen.

Cuatro hoteles gallegos reconocidos por la Guía Michelin 2026

De esta manera, Galicia vuelve a tener presencia en las Llaves Michelin, el equivalente a las Estrellas Michelin de los restaurantes. Entre los 2.832 hoteles distinguidos en todo el mundo, la Guía Michelin ha incluido este 2026 a cuatro hoteles gallegos entre los alojamientos distinguidos: dos de ellos cuentan con Dos Llaves y otros dos con Una Llave.

Casa Beatnik Country House, en Vedra (Dos Llaves); Hotel Pepe Vieira, en Raxó (Dos Llaves); y A Quinta da Auga, en Santiago (Una Llave). La novedad gallega de este año es Villa Boutique 1880, en A Lama, que se incorpora a la lista con Una Llave.