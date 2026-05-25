Estos son los dos glampings de Galicia elegidos entre los mejores de España en 2026: enclaves naturales con mucho lujo

Mi Tesoro, en Viveiro (Lugo) y Moradas no Ulla, en Teo (A Coruña) Turismo de Galicia

Hay lugares que ofrecen la posibilidad de disfrutar de experiencias que van más allá. ¿Te imaginas un hotel con todas las comodidades situado en un entorno natural de ensueño? Pues eso es lo que ofrece un glamping, y en Galicia contamos con dos que están entre los mejores de España en 2026, según Aladinia.

Esta popular plataforma online especializada en la venta de regalos de experiencia y aventuras indica que la reserva de glampings ha aumentado un 17% en lo que va de año y que, dos gallegos están entre los mejores de España tras valorar los servicios que ofrecen, su originalidad, glamour, ubicación y actividades cercanas.

El fenómeno del glamping

El glamping se consolida como una de las opciones turísticas con mayor crecimiento de España, con un aumento del 17% en reservas este año, según informan desde la plataforma de Aladinia.

Esta forma de disfrutar de escapadas atrae, cada vez más, a viajeros que buscan exclusividad, desconexión y contacto con la naturaleza sin renunciar al confort y a la combinación con servicios de lujo como baños privados de diseño, jacuzzis climatizados bajo las estrellas y servicios de hotel de cinco estrellas.

Además, el glamping impulsa la desestacionalización turística gracias a su demanda durante todo el año.

Los dos glampings gallegos más destacados

Los usuarios de Aladinia han seleccionado los que consideran los mejores glampings de España bajo criterios como los servicios que ofrecen, su originalidad, glamour, ubicación y el tipo de actividades que se pueden hacer. Teniendo esto en cuenta, en Galicia destacan: Mi Tesoro, en Viveiro(Lugo), y Moradas no Ulla, en Teo (A Coruña).

Mi Tesoro, en Viveiro

Mi Tesoro, en Viveiro (Lugo) Turismo de GaIicia

Mi Tesoro es un complejo súper original inspirado en las casas Hobbit e integrado completamente en el paisaje natural de Viveiro.

Sus alojamientos, rodeados de vegetación y diseñados para ofrecer toda la comodidad posible, combinan naturaleza, tranquilidad y experiencias de ecoturismo como rutas a caballo, paseos en bicicleta, kayak, paddle surf o paseos en embarcaciones.

Sin duda, es una propuesta ideal para quienes quieren desconectar en la Galicia más verde sin renunciar al confort.

Precio en Aladinia: 399,80 euros para dos personas para dos noches con desayuno.

Moradas no Ulla, en Teo

Moradas no Ulla, en Teo (A Coruña) Turismo de GaIicia

Moradas no Ulla es otro de los glamping mejor valorados por los usuarios, gracias a sus tres exclusivas y acogedoras cabañas de madera ecológica situadas en plena naturaleza, junto al río Ulla, y muy cerca de Santiago de Compostela, pensadas para el bienestar de toda persona que se aloje en ellas.

Con un diseño moderno, este alojamiento ofrece una experiencia pensada para desconectar, combinando confort, paisajes rurales y cercanía tanto a la ciudad como a las playas. Además, puedes alojarte con tu mascota, algo esencial para todos los que tienen un animal como parte de su familia.

Situado entre bosques y prados, está muy cerca del puente colgante del O Xirimbao sobre el hermoso río Ulla, y también de otras localidades que te permiten realizar un sinfín de actividades muy especiales.

Precio en Aladinia: 112 euros por una escapada para dos personas en la Cabaña de MU_Moradas.