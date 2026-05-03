El pueblo gallego con 124 habitantes donde se fabrica la mejor cerámica de España: declarado Conjunto Histórico-Artístico

La mayor parte de los municipios gallegos ofrecen belleza natural, cultura, historia y una gastronomía espectacular. También los hay que tienen características propias y únicas que los hacen diferentes al resto de lugares no solo de Galicia, sino de toda España, como es el caso de Sargadelos, una parroquia de Cervo (Lugo).

El Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos fue declarado como tal el 18 de agosto de 1972. La localidad es conocida por fabricar la mejor cerámica de todo el país, cuya primera fábrica, Real Fábrica de Sargadelos, fue creada a principios del siglo XIX, en 1806, por Antonio Raimundo Ibáñez.

Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos

Restos del Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos amarinalucense.gal

El Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos, en el municipio de Cervo (Lugo), es uno de los espacios industriales y patrimoniales más importantes de Galicia.

Recibió esta distinción en el año 1972 y a día de hoy conserva los restos de un complejo creado a finales del siglo XVIII por Antonio Raimundo Ibáñez, conocido como Marqués de Sargadelos.

El desarrollo de su industria estuvo ligado a las condiciones naturales del entorno: la existencia de minas de caolín, la abundancia de madera en los bosques cercanos y la proximidad del mar, que facilitaba el transporte de mercancías.

El conjunto está formado por varios elementos de gran valor histórico: la presa, las antiguas instalaciones siderúrgicas, la Casa de la Administración, la Antigua Fábrica de Loza, la Casa del Peso, el Paseo de los Enamorados, el Pazo de Ibáñez, el Camino Real, la Iglesia de Santiago de Sargadelos y el cementerio.

Ruinas del Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos Shutterstock

La presa se construyó en 1791 sobre el río Xunco para aprovechar la energía del agua. Por su parte, la Fábrica de Loza, creada en 1804, fue uno de los proyectos más innovadores, ya que intentaba producir cerámica similar a la británica. Cerró, pero en el siglo XX Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane la impulsaron de nuevo.Al mismo tiempo se construyó la Casa do Peso, donde se pesaba la loza para venderla. Ese año también se levantó el Pazo de Ibáñez para servir de residencia al marqués.

Otro elemento destacado es el Camino Real, construido en 1849, considerado el primer peaje de España, que conectaba la fábrica con el puerto de San Ciprián para la exportación de productos.

También forman parte del conjunto la iglesia de Santiago de Sargadelos, del siglo XIX, y el cementerio cercano, donde hay sepulturas de interés artístico.

Antigua fábrica de cerámica de Sargadelos Shutterstock

Desde 2015, la Fábrica de Cerámica de Sargadelos ligada al Laboratorio de Formas, en el municipio lucense de Cervo, fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Piezas de Sargadelos. Sargadelos

Esta declaración "contribuye, asimismo, a poner en valor y distinguir un conjunto industrial con una gran significación arquitectónica, artística, científica, técnica y cultural único en Galicia, al tiempo que favorece su conservación a través de la máxima protección legal", indicaron desde la Xunta de Galicia.