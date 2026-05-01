La ruta entre molinos en medio de la naturaleza atlántica: es muy sencilla y solo tardas 35 minutos

Los amantes del senderismo encuentran en Galicia un sinfín de posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre y rutas que son un auténtico sueño. Desde sendas costeras para contemplar las playas más escondidas, hasta caminos en medio de bosques frondosos donde el verde de la vegetación gallega lo envuelve todo.

Si te gusta perderte entre la naturaleza más salvaje, una opción ideal es la Ruta dos Muíños do río Medio, en Miño (A Coruña). Se estrenó como sendero azul este 2026, formando parte de los 72 senderos repartidos por toda Galicia con esta distinción. Con apenas 1,3 kilómetros de recorrido, es una ruta tan sencilla como bonita.

Una ruta entre molinos y rodeada de naturaleza

Senda dos Muíños Do Río Medio, en Miño senderosazules.org

Este 2026, Galicia cuenta con 72 senderos azules, una cifra récord con la que vuelve a liderar la clasificación nacional de este programa, promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La senda que recorre el río Medio, afluente del Lambre, es uno de esos rincones que muestran a la perfección la esencia natural gallega. Con apenas 1,3 kilómetros de longitud, este sendero lineal es de gran riqueza paisajística, ecológica y etnográfica.

Es corta, sí, pero eso no quiere decir que su belleza sea menor. A cada paso te sorprenderás con sus molinos, sus árboles y el sonido del curso del río para vivir una experiencia tranquila, grata y lejos del bullicio urbano.

El itinerario comienza en la minicentral de Güimil, un punto de partida de gran interés histórico. Aquí, cruzarás un puente de madera que te llevará a un bosque junto al río Medio. Ante ti irán apareciendo cuatro molinos tradicionales: A Graña, Abeiro, Amado y Miño, todos ellos restaurados.

Primero el de A Graña, con zona de descanso; poco después el Muíño de Abeiro, rodeado de vegetación y pequeñas cascadas; y finalmente el molino de Amado, al que se llega siguiendo un canal de agua.

Durante el trayecto, el camino cruza varias veces el río mediante pequeños puentes que aportan un toque único y especial al paseo.

Además, el de A Graña y Abeiro disponen de merendero, lo que convierte la zona en un lugar ideal para hacer una pausa, recargar las energías y disfrutar del entorno.

Espacio para descanso en la senda dos Muíños Do Río Medio, en Miño Shutterstock

Junto al molino de Miño se alzan otros dos de mayor tamaño, pertenecientes al concello de Vilarmaior.

La ruta continúa siguiendo el curso del río hasta llegar a la capilla de Guadalupe, un enclave que aporta un componente cultural al sendero.

Todo el trayecto es accesible para prácticamente cualquier persona, aunque siempre es recomendable llevar calzado cómodo para disfrutarlo con mayor seguridad y evitar heridas.

El final de la senda se sitúa junto a dicha capilla, donde también se pueden contemplar un crucero y la fuente de Augas Santas.

También puedes iniciar la ruta desde Ponte do Porco, lo que añade otra perspectiva a esta preciosa experiencia.