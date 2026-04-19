La pequeña isla española donde solo se pueden alojar 8 personas: en primavera es de color púrpura

Galicia cuenta con multitud de sitios que parecen sacados de un cuento mágico. Uno de ellos es una pequeña isla situada en Ribadeo (Lugo) que cuenta con dos faros y destaca por su belleza. Algo muy peculiar de ella es que en primavera sus flores se tiñen de color púrpura y que en ella se pueden alojar solo hasta 8 personas.

Se trata de A Illa Pancha, un tesoro que forma parte de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, declarada por la UNESCO en 2007. El primer faro que la compone se levantó en 1857, mientras que el nuevo faro, una torre de hormigón cilíndrica de franjas negras y blancas, está en pie desde 1983.

Un tesoro protegido por la UNESCO

Illa Pancha, en Ribadeo Shutterstock

A Illa Pancha parece salida de una postal, pero por increíble que parezca, las fotografías no le hacen justicia. Este islote, rodeado por el mar Cantábrico y su constante movimiento de las mareas, es uno de esos lugares que merece la pena visitar, al menos, una vez en la vida, por su increíble mezcla de naturaleza e historia.

La isla es conocida por contar con dos faros que forman parte de su identidad. El más antiguo, construido en el siglo XIX, es un edificio de planta cuadrada que durante décadas guió a los navegantes que se acercaban a la costa.

Con el paso del tiempo dejó de funcionar, pero fue restaurado y hoy en día sirve de alojamiento turístico, permitiendo a algunos privilegiados dormir en este espectacular entorno único.

Illa Pancha, en Ribadeo (Lugo) Shutterstock

A pocos metros se alza el faro más moderno, levantado a finales del siglo XX: una torre cilíndrica de hormigón, pintada con franjas blancas y negras, que cumple su función de guía para los barcos. Se trata del primer faro de la comunidad entrando desde Asturias.

Algo muy curioso de A Illa Pancha es que desde el año 1984 su acceso estuvo cerrado al público, y no fue hasta el año 2013, con el plan para la reconversión de los antiguos faros en alojamientos turísticos, que se comenzó a permitir su acceso.

A Illa Pancha se tiñe de color púrpura faroislapancha.es

Cualquier momento del año es una buena oportunidad para visitar esta maravilla de la costa lucense, pero en primavera adquiere un color especial, ya que sus flores se tiñen de color púrpura, creando una estampa espectacular y digna de pararse a contemplar.

Además de su valor paisajístico, este lugar es también un punto importante para la observación de aves migratorias. Aprovechando la visita, no dudes en descubrir el municipio de Ribadeo, una localidad que dispone de todo lo necesario para disfrutar de una experiencia gastronómica, cultural y de ocio.

Dos apartamentos para 4 personas cada uno

Interior del apartamento en el alojamiento turístico de A Illa Pancha faroislapancha.es

El alojamiento turístico de A Illa Pancha es una oportunidad maravillosa para dormir en un lugar de ensueño. La planta del faro antiguo cuenta con dos apartamentos con una capacidad para 4 personas cada uno y zona ajardinada.

Las estancias son modernas y cuentan con todas las comodidades. Dispone de un dormitorio doble con televisión, así como un salón con sofá cama doble y otra televisión. El baño es amplio e incluye artículos de cortesía.

La cocina es de estilo americano y está totalmente equipada con todos los electrodomésticos necesarios. Entre los servicios adicionales, incluye conexión wifi gratuita, aparcamiento privado, terraza con vistas panorámicas y servicio de lavandería, aunque este último con coste adicional.