El bonito pueblo costero vigilado por una misteriosa sirena: tiene un pintoresco barrio marinero

La costa de Galicia destaca no solo por su belleza, sino también por la gran cantidad de lugares que esconden auténticos tesoros, y que solo descubrirás si tienes el placer de visitarlos. Hay municipios costeros que pasan desapercibidos por ser menos populares, pero que, una vez los conoces, te invitan a volver y terminan por enamorarte una y otra vez.

Uno de estos lugares es San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo). La costa de A Mariña Lucense está llena de pueblos que son una auténtica maravilla para los amantes de la naturaleza, el mar, la gastronomía y la historia, y San Cibrao es un buen ejemplo de ello.

Los mayores atractivos de San Cibrao

Barrios de San Cibrao Shutterstock

San Cibrao, en plena Mariña lucense, es un precioso pueblo que conserva intacto su espíritu marinero. Rodeado por el Cantábrico y con una fuerte relación histórica con el mar, este pequeño rincón destaca por su tranquilidad y su paisaje, siendo un destino perfecto y diferente en la costa de Lugo.

Uno de los rincones más especiales del pueblo es su barrio de marineros, situado en la zona de Porto de Arriba. Si te das el tiempo de pasear por sus calles, conocerás la vida tradicional ligada al mar, sobre todo el trabajo de las redeiras, que continúan reparando las redes como se hacía antiguamente.

Muy cerca se encuentra el puerto pesquero, otro de los puntos clave del pueblo. Este puerto tiene una larga historia ligada a la actividad marítima, ya que se le conoce por la construcción de embarcaciones y más tarde por la industria de salazón.

Faro de Punta Atalaia turismo.deputacionlugo.ga

Otro lugar imprescindible es el faro de Punta Atalaia, situado en un pequeño cabo que actúa como un espectacular mirador natural sobre el mar. El faro actual se construyó en 1983 para guiar el creciente tráfico marítimo de la zona, aunque ya existía uno anterior en el siglo XIX.

Museo do Mar turismo.deputacionlugo.gal

Para conocer mejor su historia marítima, merece la pena que visites el Museo do Mar, uno de los primeros museos públicos dedicados al mar en Galicia. En su interior descubrirás información sobre la carpintería de ribera y la caza de ballenas, actividad habitual en Galicia desde el siglo XII hasta principios del XIX.

Y, por supuesto, no te puedes marchar de San Cibrao sin pararte a contemplar sus playas. Arenales tranquilos y de aguas limpias que te enamorarán. Entre las más conocidas destacan O Torno, Cubelas o A Caosa, perfectas tanto para pasar un día en familia como para desconectar junto al mar.

La figura de A Maruxaina

A Maruxaina sobre las rocas Concello de Cervo

La Maruxaina es una de las leyendas más populares de San Cibrao. Según la tradición, esta figura mitad mujer y mitad pez vive en un castillo sumergido cerca de los islotes de Os Farallóns. Desde allí observa a los marineros: a veces los ayuda, avisándoles de los temporales, y otras para confundirlos con su canto con el fin de que los barcos se pierdan en el mar.

El misterio que rodea a la Maruxaina se ha mantenido vivo durante generaciones y forma parte de la identidad del pueblo. De hecho, desde 1985 San Cibrao celebra cada mes de agosto una fiesta muy especial en su honor.