La ruta secreta de España repleta entre molinos y frondosa vegetación: ideal para Semana Santa

Hoy arranca oficialmente una de las fechas más deseadas por los viajeros: la Semana Santa. Los festivos del Jueves y Viernes Santo, que se suman al sábado y domingo, ofrecen la oportunidad de realizar alguna escapada exprés.

En este sentido, Galicia se posiciona como uno de los destinos turísticos más demandados para viajar en 2026. Ofrece experiencias para todo tipo de viajeros: desde pueblos llenos de encanto hasta rutas de senderismo para desconectar.

Un sendero para toda la familia e ideal para Semana Santa

La naturaleza es protagonista en Galicia y, más allá de destinos tan conocidos como la Ribeira Sacra, existe una amplia red de senderos. Entre ellos destaca un camino entre A Coruña y Ferrol que llama especialmente la atención por la gran cantidad de molinos que alberga.

La ruta de los Muíños do río Medio es una pequeña senda lineal de 1,3 kilómetros (2,6 km ida y vuelta), que recorre un tramo del río Medio, afluente del río Lambre. Es perfecta para personas que se estén iniciando en el senderismo o para familias con niños que quieran disfrutar de un agradable paseo.

El recorrido, de alto valor ambiental e incluido en la lista de Senderos Azules, comienza en la Central Hidráulica de Güimil, donde se encuentra un conjunto de cuatro molinos tradicionales: A Graña, Abeiro, Amado y Miño.

Los molinos de A Graña y Abeiro cuentan con merendero, mientras que junto al molino de Miño se sitúan otros dos de mayor tamaño, pertenecientes al Concello de Vilarmaior. Todos están restaurados y abiertos; de hecho, se puede observar en algunos la muela en su centro.

A continuación, la ruta sigue la pendiente del río hasta llegar a la capilla de Guadalupe. En este tramo del camino se encuentran algunas cuestas "algo exigentes", pero de escasa duración. Además, las numerosas paradas en sus llamativos rincones la convierten en una ruta al alcance de todos.

No obstante, Turismo de Miño recuerda que, al tratarse de una zona de alta densidad de hojas, piedras irregulares y humedad, es recomendable "emplear calzado adecuado y prestar atención a los desniveles".

Desde la capilla de Guadalupe se puede regresar por el mismo camino o bien optar por tomar la carretera para bajar por asfalto por Vigo y Pousadoira, hasta llegar a la carretera CP-4804. Después, hay que girar a la izquierda para volver a Güimil o a la derecha para ir hacia Ponte do Porco.

La ruta de los Muíños do río Medio también se puede empezar en Ponte do Porco. En este caso, el camino discurre por la CP-4804, una carretera bien asfaltada, sin aceras y con poca afluencia de tráfico.

El senderismo, según Turismo de Miño, "acompaña al río Lambre en sus últimos kilómetros, formando túneles de árboles frondosos que dan un toque mágico al recorrido".