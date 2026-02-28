Ni Sevilla, ni Barcelona: la plaza más elegante de España está en un pueblo con casas de colores y frente al mar

Las plazas han sido históricamente espacios de encuentro. Tanto en el pasado como en la actualidad, constituyen el centro neurálgico de la mayoría de municipios, donde se celebran fiestas, mercadillos y otro tipo de eventos sociales.

Galicia se distingue por la abundancia y la belleza de sus plazas. En muchas localidades existe la tradición de denominar a la plaza principal como "Plaza Mayor" o "Plaza de España". Un ejemplo representativo de ello es Ribadeo (Lugo).

Una plaza con verdes jardines y una historia de lo más interesante

Plaza de España de Ribadeo Ribadeo Camino Norte

Ribadeo conforma uno de los principales destinos turísticos de Galicia. Este encantador pueblo costero de la Mariña Oriental, en el límite con Asturias, alberga una de las plazas con más encanto de la región, tanto por su historia y arquitectura como por su vida cotidiana.

La Plaza de España de Ribadeo es uno de los espacios urbanos más representativos de la localidad lucense. Junto a sus verdes jardines, destacan el Palacio Municipal y la Torre de los Morenos, diseñada por García Núñez, discípulo de Gaudí.

El nombre histórico de este lugar es, en realidad, el de "Plaza do Campo da Vila", por estar ubicada extramuros de la antigua urbe medieval y cuando aún no existía la alameda. Más tarde se conocería por el Campo de Santa María.

Tiempo atrás, este lugar sirvió como espacio de entrenamiento militar y zona de juego de bolos; hoy, en cambio, se ha consolidado como un auténtico referente tanto para vecinos como visitantes, lugar de encuentro y escenario para las ferias, mercados y fiestas como Ribadeo Indiano.

Torre de los Moreno Turismo de Galicia

En este contexto, la Torre de los Moreno destaca como uno de los edificios arquitectónicos de legado indiano que se pueden admirar en la propia plaza. Esta casa, catalogada como Bien de Interés Cultural, destaca por sus tres plantas, tejas de porcelana y vidrieras de colores.

En su torre, además, llaman la atención los múltiples adornos y la cúpula soportada por cuatro cariátides.

En la Plaza de España de Ribadeo se concentran otros edificios significativos del patrimonio arquitectónico de la localidad, entre ellos el neoclásico Pazo Ibáñez o Pazo de Sargadelos, actual Casa Consistorial, construido a finales del siglo XVIII.

La iglesia de Santa María do Campo, por otro lado, fue parte de un convento franciscano fundado, al parecer, por Francisco de Asís durante su peregrinación a Santiago de Compostela en 1214; mientras que el Convento de Santa Clara hunde sus orígenes en el siglo XI.

Otro de los edificios de interés de la Plaza de España de Ribadeo es la propia Oficina de Turismo, con su sala de exposiciones y numerosos inmuebles de menor porte, pero singulares con soportales y balcones.

"La amplia zona ajardinada también rinde tributo con sendos bustos a los escritores Gamallo Fierros y Alonso y Trielles («El Viejo Pancho»)", explica A Mariña Lucense Mancomunidade de Concellos.

Otros planes y cosas que ver en Ribadeo

Playa de las Catedrales.

Ubicado en el extremo más nororiental de Galicia, Ribadeo alberga otros rincones sorprendentes como la imponente Playa de las Catedrales, cuyos grandes arcos de piedra, algunos de hasta 30 metros de altura, recuerdan a la arquitectura de una catedral.

Destaca también su casco histórico, uno de los más bellos del norte de la comunidad gallega, así como algunas de las casonas de los indianos, como la Casa de Don Clemente o la Casa del Viejo Pancho.

A las afueras de la villa de Ribadeo se halla el conocido como O Cargadoiro, un antiguo cargadero de mercancías como perfecto mirador. Junto al puerto también se localiza otro balcón, con ascensor panorámico, para fotografía.

En último lugar, y no por eso menos importante, la pequeña Illa Pancha está a un paso de Ribadeo. Con tan solo 1,1 hectáreas cubiertas de vegetación y coronada por un faro, la isla es el remate perfecto para una visita de fin de semana al municipio.