La increíble cascada secreta de 15 metros de altura a la que puedes llegar a través de una bonita ruta: "Preciosa"

Tras varias semanas de tiempo plenamente invernal, la lluvia nos da, por fin, un breve respiro. La espera se ha hecho larga, pero este domingo es una jornada perfecta para disfrutar de un paisaje más verde que nunca.

Galicia ofrece una inmensa variedad de rutas de senderismo, entre ellas la denominada PR-G 228, la cual ofrece una gran sorpresa en su camino: una increíble cascada con un salto de agua de 15 metros de altura.

El agua cae más de 15 metros por un barranco

Conocida como la "tierra de los mil ríos", Galicia cuenta con una densa red hidrográfica formada por ríos, embalses, manantiales y, cómo no, cascadas, como la conocida Pena dos Portelos, en plena comarca de Meira.

El interior de la provincia de Lugo esconde joyas tan espectaculares como esta fervenza. Se puede llegar a ella a través de un sendero de 5,1 kilómetros, con un desnivel positivo aproximado de 350 metros, lo que lo convierte en un recorrido accesible tanto para senderistas experimentados como para quienes cuentan con menos experiencia.

La senda PR-G 228 comienza a unos 400 metros de la población de O Chao de Pousadoiro, junto a la carretera LU-751 y el camino discurre paralelo al río Eo, entre campos y bosques que aportan un atractivo especial a la ruta.

Senda PR-G 228 Turismo de Galicia

Una vez completado el primer kilómetro, el sendero atraviesa la carretera y luego pasa cerca de la aldea de San Xurxo de Piquín. A continuación, aparece una amplia pista forestal y se alcanza la derivación que lleva a la cascada de Pena dos Portelos.

El recorrido transita por la Fraga homónima, un bosque autóctono con robles y castaños centenarios, mientras que el acceso final al arroyo de Survival do Couso está protegido con escaleras y pasamanos.

"Aquí el agua cae más de quince metros por un barranco de pizarra, húmedo y oscuro, que se viste de helechos y caducifolias", indica Turismo de Galicia.

Aunque no es la más grande ni la más majestuosa, la cascada de Pena dos Portelos es un imprescindible en la comarca de Meira. La belleza de su entorno la convierte en una apuesta segura para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

"Vaya belleza de sitio, sin palabras. Cuesta bajar y subir la montaña, pero vale la pena llegar hasta ahí. Llevad zapatos cómodos, agua y un cortaviento encima", dice una de las pocas reseñas en Google.

El retorno de la derivación hasta el trazado principal de la PR-G 228 se hace por el mismo camino. Después, el sendero prosigue su subida entre plantaciones de coníferas y eucalipto hasta alcanzar de nuevo la carretera LU-751, pero a la altura del lugar de Chao dos Campos.

Muy cerca se encuentra el Miradoiro do Xurxo, un lugar perfecto para disfrutar de las vistas y hacer una breve parada antes de volver al punto de partida de la ruta.

Cómo llegar a la fervenza de Pena dos Portelos

El acceso a la fervenza de Pena dos Portelos es bastante sencillo. Desde Lugo, hay que coger la carretera N-640 hasta Meira, y después continuar por la LU-751 en dirección a O Chao de Pousadoiro. La ruta principal mide 3,8 kilómetros y la derivación 1,3 km de ida y vuelta.