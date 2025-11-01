Coruña Secreta: Spanglish Afterwork, el plan para conectar con gente y enamorarse de la ciudad

No es un language exchange. Tampoco una cita a ciegas. Es la oportunidad perfecta para conocer gente de diferentes países, hablando idiomas en común y sin miedo a pasárselo bien. Así son los eventos de Spanglish Afterwork que organizan Dasha y Natasha, dos amigas extranjeras afincadas en A Coruña que crearon este proyecto hace dos años para poder empaparse de todo lo que ofrece la ciudad mientras crecía esa familia que se escoge.

"Es difícil encontrar gente nueva, conocer a otras personas e integrarse en la vida de A Coruña", explica Dasha. Así, junto a Natasha, decidieron lanzar esta iniciativa mediante la que personas de diferentes partes del mundo se reúnen: "Es un evento social para todos, no solo para los extranjeros", explica su organizadora, que señala que desde su creación han participado unas 1.400 personas únicas.

Spanglish Afterwork, que se celebra un jueves de cada dos por la tarde en diferentes bares de la ciudad, reúne cada tarde a medio centenar de ciudadanos con ganas de conversar y agrandar su visión del mundo, apuntándose siempre alguien que va por primera vez. Los locales son siempre espacios en los que la gente puede estar de pie para moverse como O'Culto, La Narcisa, La Cueva o Meliora: "Es una forma de descubrir la ciudad".

Natasha y Dasha son las anfitrionas. Así, esperan en la puerta la llegada de los participantes, a los que explican el funcionamiento de Spanglish Afterwork. "Después pueden ir a la barra a pedir y a los cinco minutos ya están hablando con alguien. Parece raro pero funciona bien, porque la gente está interesada en hablar y conocerse. Los que vienen por primera vez con vergüenza encuentran rápido a alguien interesante con el que quedarse horas charlando", explica Dasha.

"Nuestros eventos son una forma informal y sencilla de conocer gente. Cuando te mudas a un lugar nuevo y sobre todo si teletrabajas o eres nómada digital, ¿dónde vas a encontrar a los amigos?" Dasha, organizadora de Spanglish Afterworks

El idioma principal es el castellano, aunque en estos eventos sociales también se escucha inglés y otras lenguas, ya que hay participantes de todas las partes del mundo: Coruñeses de Toda la Vida (CTV), gallegos de otras partes de Galicia y españoles, así como estadounidenses, británicos, rusos, ucranianos, polacos, argentinos, venezolanos o peruanos. "Tenemos una mezcla", reconoce Dasha, que señala que Spanglish Afterwork no está pensado para Erasmus y que las edades de los asistentes suelen oscilar entre los 25 y los 45 años.

¿Y cuáles son las normas? "Tener sentido común, un poco de humor y la mente abierta". "Nuestros eventos son una forma informal y sencilla de conocer gente. Cuando te mudas a un lugar nuevo y sobre todo si teletrabajas o eres nómada digital, ¿dónde vas a encontrar a los amigos?", indica la organizadora, que señala que muchos coruñeses acuden a los eventos para ampliar su círculo social.

Tanto Dasha como Natasha se mudaron a A Coruña por amor. Algo que en su caso facilitó la integración en la ciudad, ya que contaban con un apoyo familiar y una red de amistades que les indicaban lugares para comer, los platos típicos, las costumbres a respetar... "Cuando conocimos más extranjeros, entendimos que ellos no tuvieron esa primera integración. Fue cuando decidimos crear un blog para contar nuestra experiencia como extranjeras en A Coruña", señala Dasha.

Dasha y Natasha en A Coruña. Cedida

El proyecto, pensado para ayudar a que personas de otros países que se mudan a A Coruña pudiesen integrarse de forma más orgánica, creció con eventos como Spanglish Afterwork. "A Coruña es la ciudad en la que nadie es forastero. Queremos que otros se enamoren de A Coruña como nos enamoramos nosotras", indican las organizadoras, que también realizan talleres como uno pensado para probar la tradicional queimada u otro en el que enseñaron cómo hacer la tortilla de Betanzos.

¿Cómo participar?

Spanglish Afterwork es totalmente gratuito. Aquellas personas que quieran participar solo deben inscribirse a través de Eventbrite o Meet Up, ya que la organización precisa saber cuánta gente va a asistir para avisar en los bares. "El primer año acabamos muchas veces sin cerveza", bromea Dasha, que señala que el evento comienza a las 19:00 horas, aunque se puede llegar posteriormente.

Estas reuniones se celebran los jueves, cada 15 días, en un lugar diferente que puede conocerse a través del perfil de Instagram De quen ves sendo que Dasha y Natasha gestionan y a través del que no solo proponen este plan sino muchos otros. El próximo evento será una Girls Night el 7 de noviembre, mientras que el día 13 se celebrará una nueva edición de Spanglish Afterwork, una oportunidad única de conocer gente nueva, A Coruña y todo lo que esconde.