Coruña Secreta: el lugar donde regresar a la infancia y volver a intercambiar tus cromos

El trueque fue uno de los sistemas de comercio más antiguos del mundo. La búsqueda de un mecanismo donde ambas partes de una transacción comercial puedan ganar con ella ha sido una de las obsesiones desde el punto de vista económico, aunque esas victorias no siempre son con incremento de valor.

Traspasado este principio a algo tan simple como un juego, el intercambio de cromos o de elementos de una colección está a la orden del día.

Aunque los cromos de Panini, donde las estrellas del fútbol eran lo más comentado en los patios de los colegios y en los bancos de los parques, ya no son lo que eran a nivel de impacto, y ello a pesar de que se han reinventado colecciones e incluso otras casas han apostado por sacar adelante colecciones de todo tipo, en A Coruña hay un establecimiento donde esta actividad está en su agenda semanal.

Imagen de un intercambio. Cedida.

Se trata de Sector 7 Gaming Bar, un local situado en la avenida de Rubine y que tiene grandes adeptos porque entre sus servicios está precisamente ese intercambio de cromos y cartas.

Por ejemplo, este jueves 25 de octubre han lanzado una quedada para comprar, vender o intercambiar cartas de MTG, One Piece, Pokemon, SWU, Digimon o Spiderman a las 19:30 horas.

El procedimiento es sencillo: llegar y ponerse de acuerdo. Una simple transacción entre dos personas interesadas en lo mismo, pero que además pueden disfrutar de su pasión en un local ambientado para ello.

Pero unos días antes, el 10 de octubre, ya tuvieron una oportunidad de seguir completando sus colecciones. Fue con la compra, venta e intercambio de cartas de One Piece, Digimon o Star Wars entre otros.

Algunas de las cartas que se demandan. Quincemil.

Al frente del establecimiento está José Luis Macía, Maci para sus compañeros de día a día.

"Es un día que la gente trae sus colecciones de juegos de cartas, principalmente Magic The Gathering, Pokemon y One Piece) y entre ellos se organizan, compran, cambian y venden", explica en conversación con Quincemil.

El valor de las cartas no es bajo en muchas ocasiones, según reconoce: "Es verdad que en estas transacciones hay veces que se intercambian cartas de mucho valor. Nosotros también colaboramos con tiendas similares para estas actividades".

¿Cómo se organizan? Como casi todo en el año 2025, mediante un chat. "Tenemos grupos de chat donde la gente hace algo de actividad. La necesidad surge más de ellos, de los usuarios, y nosotros ponemos fecha para hacerlo físico y tangible".

Las iniciativas han sido "todo un éxito": "Ha tenido buena acogida. Así se vuelve también una actividad más social y la comunidad se refuerza".