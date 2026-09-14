A Coruña inicia las obras de la nueva área infantil de la plaza de Portugal

El Ayuntamiento de A Coruña ha comenzado las obras de la nueva área infantil de la plaza de Portugal, en las inmediaciones de Riazor, con una inversión de casi 1,3 millones de euros. La actuación permitirá renovar por completo este espacio de ocio y crear un gran complejo pensado especialmente para niños y niñas de entre 0 y 12 años.

Los trabajos se encuentran actualmente en su fase inicial y cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 12 meses. El nuevo parque ocupará una superficie de 821 metros cuadrados y estará equipado con diferentes elementos de juego, entre ellos paneles ópticos y de rodillo, además de instalaciones adaptadas para menores con movilidad reducida.

Entre las novedades previstas se encuentran también una hamaca y un carrusel accesibles, con el objetivo de avanzar hacia un espacio de ocio inclusivo en el que puedan jugar niños con diferentes capacidades. La nueva área infantil se instalará en la explanada situada en el segundo nivel de la plaza de Portugal.

La intervención no se limitará al parque infantil. El Ayuntamiento también sustituirá la actual zona de juegos por un espacio destinado a la práctica de calistenia, que contará con una estructura combinada con barras y bancos para realizar dominadas y otros ejercicios. Esta nueva zona tendrá una superficie de 144,5 metros cuadrados y complementará los 821 metros cuadrados destinados al área infantil.

El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, ha defendido que esta actuación forma parte de la apuesta municipal por mejorar los espacios públicos destinados a los más pequeños. "Invertir en la juventud es invertir en el bienestar de las familias de A Coruña", señaló, destacando que el objetivo es ofrecer espacios "modernos, públicos y totalmente dotados de los mejores elementos de juego posibles".

Más inversiones en parques infantiles

La actuación de la plaza de Portugal se integra en una estrategia municipal más amplia para renovar y ampliar las áreas infantiles de diferentes barrios de A Coruña. Entre los proyectos actualmente en marcha se encuentra el nuevo parque del Ventorrillo, que incorporará una cubierta para proporcionar sombra durante los meses de verano y proteger a los usuarios de la lluvia durante el resto del año.

Este espacio ampliará su superficie desde los 400 metros cuadrados actuales hasta los 730 y aumentará su capacidad de 76 a 135 usuarios. El proyecto contempla además la renovación completa del pavimento, nuevos elementos inclusivos y sensoriales y dos grandes toboganes que aprovecharán el desnivel existente junto al parque.

La actuación del Ventorrillo está incluida en el Plan de barrios 2025-2027, que, según el Ayuntamiento, ya ha movilizado más de 83 millones de euros en inversiones para la modernización de espacios públicos de la ciudad

A estos proyectos se suma el recientemente terminado parque infantil del CEIP Concepción Arenal, donde se incorporaron nuevos elementos de juego, entre ellos una torre multifuncional y columpios. También se renovó el pavimento y se amplió la superficie hasta los 173 metros cuadrados, con un nuevo firme de caucho.