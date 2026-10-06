Ana Peleteiro, 30 años, atleta profesional: "Los entrenadores te martirizaban diciéndote que estabas un poco gorda"

Ayer, La Revuelta recibió a dos invitados gallegos: por un lado, el cirujano coruñés Diego González Rivas y, por otro, la atleta profesional de triple salto Ana Peleteiro. La deportista se encuentra de nuevo inmersa en sus entrenamientos con el objetivo de volver a competir después de haber dado a luz a su hijo, León, hace apenas tres meses.

La atleta opinó sobre temas de interés social, como el embarazo y la presión estética que sufren muchas mujeres. Peleteiro reflexionó sobre la delgadez extrema que se ve actualmente, y que ella, como atleta profesional, también ha sufrido, y sobre cómo algunas mujeres llegan a recurrir a fármacos para verse bien sin tener en cuenta los posibles efectos secundarios.

"No me apetece volver a ese cuerpo de atleta tan delgada"

Ana Peleteiro afronta una nueva etapa en su carrera deportiva tras convertirse de nuevo en madre. La atleta gallega explicó en La Revuelta cómo está siendo su preparación para regresar a la competición y recordó que, tras el nacimiento de su primera hija, Lúa, volvió a competir seis meses después, logrando saltar 14 metros en su primera competición.

Ahora, tras su segundo embarazo, reconoce que el proceso puede ser diferente. "Este a lo mejor me cuesta más o me cuesta menos", aseguró. Por eso, insiste en que no se deben comparar ambos procesos, ya que "cada uno es distinto".

En apenas tres meses, Peleteiro ha perdido 14 de los 18 kilos que ganó durante el embarazo. Aunque todavía le quedan algunos por perder, la atleta asegura sentirse cómoda con su cuerpo actual. "Me quedan unos poquitos, pero bueno, la verdad es que así me veo muy bien".

Entre otras cosas, reconoce que no tiene especial interés en recuperar cuanto antes su antigua figura. "No me apetece volver a ese cuerpo de atleta tan delgada. Pero bueno, es lo que hay, es por trabajo", explicó. En este sentido, defendió que actualmente se siente más cómoda con un cuerpo alejado de los cánones extremos de delgadez que están de moda actualmente.

"Yo me veo mejor con un cuerpo normal", afirmó la atleta, que también cuestionó la presión estética que existe actualmente sobre las mujeres. "Hoy en día la sociedad te dice que tienes que estar súper delgada, además se está poniendo otra vez súper de moda el Ozempic y no sé qué, yo estoy completamente en contra de eso".

Y añadió: "Yo tengo que adelgazar por mi trabajo, pero así como estoy ahora es como mejor me veo. Al fin y al cabo soy más mujer así", desatando los aplausos del público.

La atleta recordó incluso algunos comentarios que recibió durante su trayectoria deportiva: "Los entrenadores te martirizaban diciéndote que estabas un poco gorda", relató. Una situación que, según explica, puede ser muy difícil de gestionar cuando se es joven y se carece de las herramientas necesarias.

"El deporte de alto rendimiento provoca muchos problemas de relación con la comida, de dismorfia corporal (...) Lo bueno es que lo he trabajado y entiendo que es por puro trabajo".

Con el paso de los años, ha aprendido a poner la salud por encima del físico. "Vas trabajando a nivel mental y vas siendo consciente de que lo importante es estar sano", sentencia con rotundidad. Su mensaje final, es claro: "Yo me veo maravillosa así y creo que cada persona tiene que amar su cuerpo, sea como sea".