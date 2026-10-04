El nombre de niño más bonito y uno de los favoritos en Galicia: significa "don de Dios" y solo tiene 3 letras

Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) revelan que los nombres propios masculinos más populares en Galicia son Mateo, Martín y Leo. Completan el top 5, Lucas y Hugo.

En la lista también aparecen nombres como Teo, cargados de significado y con una historia que merece la pena ser contada. De hecho, hoy le dedicamos un artículo completo.

Se relaciona con la fe y la presencia divina

Elegir el nombre para un hijo recién nacido es una decisión muy importante. Factores como la sonoridad, el significado y las tradicionales familiares pueden ser de gran utilidad a la hora de elegir el nombre.

Por otra parte, el informe 'Estadísticas de nomes dos neonatos galegos. Ano 2024' también puede servir de inspiración, ya que recoge una lista de hasta 50 nombres que están marcando tendencia en Galicia.

Teo es uno de ellos. Este nombre propio de tan solo tres letras proviene del término griego 'Theos' y tiene un significado muy profundo: "Dios" o "don de Dios". Además, funciona como abreviatura de nombres largos, como Teodoro e incluso Mateo.

El nombre Teo se relaciona con la fe, la protección y la presencia divina, y se suele relacionar con personas dedicadas en el ámbito profesional, seguras de sí mismas y que disfrutan mucho del tiempo con amigos y familiares.

Más de 900 registros en Galicia

En Galicia, hay un total de 914 niños y hombres con este nombre, con una edad media de 7,9 años. Es especialmente popular en Vigo, con 117 registros, y en A Coruña, con 93.

En Lugo hay 40 niños registrados con el nombre masculino Teo, mientras que en Pontevedra hay 37 niños con este nombre propio. Santiago de Compostela, Ourense y Ferrol registran los siguientes datos: 35, 29 y 15, respectivamente.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 5.784 niños y hombres con este nombre, con una edad media de 9,6 años. Es más popular en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Barcelona, Huesca y Girona.

Teo cuenta con variantes en otros idiomas, cada una con su pronunciación. A continuación, te detallamos algunas: