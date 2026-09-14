Sada (A Coruña) estrena un ciclo de talleres sobre bienestar emocional, cuidados y acompañamiento

Sada contará desde este mes con un nuevo espacio para hablar de cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, los cuidados y las diferentes etapas de la vida. El Tanatorio de Sada de Pompas Fúnebres y La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada, con la colaboración del Ayuntamiento, ponen en marcha el ciclo "Conversaciones que importan", una programación de talleres gratuitos dirigida a toda la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán entre septiembre y diciembre en la sede de la Sociedad, situada en la calle Playa, y buscarán crear un punto de encuentro en el que los vecinos puedan compartir experiencias, resolver dudas y reflexionar sobre situaciones que forman parte de la vida cotidiana.

El programa abordará cuestiones relacionadas con el cuidado de otras personas, el acompañamiento en distintas etapas vitales y el bienestar emocional. Las sesiones estarán planteadas desde una perspectiva cercana y participativa, con la intención de que los asistentes puedan plantear sus propias inquietudes y experiencias.

Los talleres serán impartidos por Ana González, psicóloga sanitaria especializada en atención a personas mayores y con experiencia en intervención psicosocial. La programación será gratuita y no estará limitada a un colectivo concreto, sino que estará abierta a todos los vecinos de Sada y de los municipios del entorno.

La iniciativa nace de la colaboración entre Pompas Fúnebres y La Sociedad de Sada, con el respaldo del Ayuntamiento, y coincide con la nueva etapa del Tanatorio de Sada tras su reapertura bajo la gestión directa de Pompas Fúnebres. Las entidades buscan así reforzar su vinculación con el municipio mediante actividades de carácter social.

Los contenidos y las fechas concretas de cada uno de los talleres se irán dando a conocer a través de los canales oficiales y redes sociales de las tres entidades.