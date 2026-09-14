Una gallega responde a los fodechinchos: "No estamos en contra del turismo, pero queremos que sea respetuoso"

Con la vuelta al cole y la rutina, el turismo que acostumbra a vivir Galicia, sobre todo en sitios de costa, ha desaparecido casi por completo. Y eso se nota en aspectos como en las reservas de los restaurantes, en la disminución del tráfico o en la menor afluencia de gente en las calles de los principales municipios y ciudades.

Como cada verano, resurge en Galicia el término "fodechincho" para referirse a esa parte del turismo menos respetuosa con las costumbres, el idioma, la cultura o el entorno. Son muchos quienes en sus redes sociales parodian situaciones que se repiten cada temporada, mientras que otros tratan de explicar, desde el respeto, por qué los gallegos critican determinadas actitudes.

"Non estamos en contra do turismo"

Una gallega publicó hace un año un vídeo en el que explicaba algunas de las principales razones por las que en Galicia se critica a los "fodechinchos", término que no se aplica a todos los turistas, sino a aquellos que, en su visita, muestran una falta de respeto hacia el lugar en el que están de diferentes formas.

Más allá de las situaciones comunes que se parodian cada verano, como los coches que se lleva la marea, las sombrillas abandonadas en la playa desde primera hora o el compartir un menú del día entre dos que, al final, son anécdotas, hay otras actitudes que sí generan un gran malestar, como el poco o nulo respeto hacia la cultura o el entorno, entre otras.

"Por que os galegos non queremos fodechinchos?", comienza preguntándose en su vídeo antes de explicar varias razones.

"Os fodechinchos sodes os primeiros que decides que 'los gallegos hacéis mucho ruido, los gallegos habláis muy alto, los gallegos sois muy escandalosos', pero quen son os que chegan á Praza do Obradoiro berrando como cabras? Os que poñen os altofalantes a todo volume nas praias? Ou os que montan un escándalo nos restaurantes?".

No es la primera vez que se critica, por ejemplo, la actitud de determinados peregrinos a su llegada a Compostela, con gritos o música a niveles excesivos, cuando el Camino de Santiago es una experiencia de peregrinación en la que conectar con uno mismo, y no una fiesta. Los santiagueses llevan mucho tiempo quejándose de ello, sin resultado.

Otro de los aspectos que señala es la falta de respeto hacia la lengua y cultura gallegas. "Non podes chegar a un sitio e queixarte porque a xente fala na súa lingua, de que as sinais de tráfico estean en galego, os menús dos restaurantes estean en galego ou as misas se dean en galego", explica.

Una situación que no se limita únicamente al verano, sino que siempre es habitual escuchar cómo al gallego se le llama "dialecto" o cómo se imita el idioma o el acento desde la burla.

Galicia tiene dos lenguas oficiales y que una persona nazca y crezca en un entorno bilingüe debería entenderse como una riqueza, no como un problema. "Aínda que a algúns vos custe aceptalo, estás viaxando a un lugar que ten a súa lingua propia e o mínimo que tes que facer é respectala".

También habla del desprecio al rural, otra actitud muy habitual. "Aos fodechinchos sácaos de SanJenJo ou BaYona e mostran unha auténtica falta de respecto á xente do rural, sempre baixo estereotipos de 'paletos' ou 'pobre xente que ten que vivir no medio do monte', pero esta xente non se dá conta de que a gran maioría de alimentos que mercan comodamente en Madrid City é grazas ao traballo destas persoas".

Galicia no se entiende sin el rural. Especialmente sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, entre otros, sostienen gran parte de la economía y de nuestra forma de vida. Y todo gallego se enorgullece de ello. Por eso, lo resume de una forma muy clara: "Os galegos non estamos en contra do turismo, pero queremos que sexa controlado e respectuoso".

Viajar, conocer otros lugares y disfrutar de sus paisajes, su gastronomía y su cultura es algo que hace todo el mundo. Todos somos turistas. El problema no es de dónde viene quien visita a Galicia, sino cómo se comporta cuando está aquí, porque disfrutar de un lugar también implica respetar a quienes viven en él y sus costumbres.