El nombre de niña de tan solo 4 letras que está de moda: significa "sagrada" y se asocia con personas calmadas

Un total de 4.831 niñas y mujeres se llaman así en España Magnific

Tener un hijo transforma la vida por completo. Ver crecer a una persona nueva trae muchísimos momentos de alegría, pero también retos grandes para el día a día.

Elegir el nombre de un bebé es uno de los momentos más especiales del embarazo. Para acertar con la elección, muchos padres comprueban cómo suena el nombre junto a los apellidos o se fijan en su significado.

En el top 50 de nombres más populares en Galicia

La lista de nombres para niñas es (casi) infinita, aunque hay uno que se mantiene entre los más populares en Galicia: Inés.

De origen griego y con el significado de "pura" o "sagrada", este nombre de solo cuatro letras es un clásico que, a pesar del paso del tiempo, nunca ha dejado de estar de moda.

Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2024, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), un total de 4.831 niñas y mujeres se llaman así en Galicia y tienen una edad media de 38,7 años.

El nombre Inés aparece en la lista de los 50 nombres más populares de Galicia. Si se analiza su distribución por municipios, su presencia es especialmente destacada en A Coruña (535), Vigo (498), Santiago de Compostela (221), Lugo (181), Ourense (165) y Pontevedra (153).

A nivel nacional, tiene presencia en numerosas zonas de España, como Asturias, Valladolid, Burgos, Albacete, Soria y Zaragoza. En total, hay 64.874 niñas y mujeres registradas con este nombre, de las que 4.831 nacieron en Galicia.

¿De dónde viene el nombre Inés y qué significa?

El nombre Inés proviene de la palabra griega Hagnē, que pasó al latín como Agnes y evolucionó en castellano hasta la forma actual. Se popularizó gracias a Santa Inés de Roma, una joven mártir del siglo IV, y significa "pura", "casta" o "sagrada".

"Define a mujeres nobles, con carácter dulce y amable. Bajo su apariencia frágil y delicada, se esconde una mujer fuerte, de espíritu inquieto, valiente y con voluntad férrea", señala el portal Mibebé y yo sobre la personalidad de las mujeres y niñas con el nombre de Inés.

Y agrega: "Simpática y risueña, suele hacer amigos con facilidad. En sus relaciones, se muestra comprensiva, tolerante y liberal, tiene un talante calmado y sereno y es muy comunicativa, por lo que todos se encuentran a gusto en su presencia".

Variantes de Inés en otros idiomas

En otros idiomas se adapta como Agnes (inglés y alemán), mientras que en francés es Inès. A continuación, te mostramos su tradición en otras lenguas: