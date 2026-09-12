Expocoruña cierra el primer semestre de 2026 con 61.650 visitantes y 22 eventos

Expocoruña hizo balance de la actividad desarrollada durante la primera mitad de 2026, un periodo en el que el recinto coruñés recibió un total de 61.650 visitantes y acogió 22 eventos. La programación incluyó ferias y encuentros corporativos, congresos, jornadas formativas y distintas citas de carácter cultural y social.

Los datos corresponden a los meses comprendidos entre enero y junio, una etapa especialmente relevante para el turismo de negocios y de eventos. Frente a los meses de julio y agosto, tradicionalmente más vinculados al turismo vacacional, el primer semestre concentra una parte importante de la actividad congresual y profesional de la ciudad.

Entre las citas que contribuyeron de manera destacada a este movimiento se encuentran PATA PATA 2026, BioCultura 2026 y EXPORock 2026, eventos codirigidos y coorganizados por el propio Expocoruña .

El recinto destaca que la cifra de visitantes no solo permite medir el volumen de actividad desarrollado en sus instalaciones, sino también el impacto que este tipo de acontecimientos tiene sobre la ciudad. La llegada de asistentes y profesionales supone movimiento para sectores como la hostelería, la restauración, el alojamiento y otros servicios vinculados al turismo de negocios.

Septiembre marca el regreso de la actividad

Tras el parón habitual de los meses de verano, Expocoruña encara desde septiembre una nueva etapa con un calendario de eventos que volverá a incrementar la llegada de visitantes y profesionales a A Coruña durante los últimos meses del año.

El recinto prevé así mantener una elevada actividad entre septiembre y diciembre, coincidiendo con el periodo en el que se recupera buena parte de la programación relacionada con congresos, ferias y encuentros profesionales.

Desde la dirección de Expocoruña destacan precisamente el papel que desempeña el recinto más allá de la celebración de los propios eventos. "Expocoruña no solo acoge eventos: contribuye a atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el posicionamiento de A Coruña como destino de turismo de negocios", señalan.

De esta forma, el centro afronta la recta final de 2026 con el objetivo de mantener el ritmo de actividad registrado durante los primeros seis meses del año y continuar funcionando como uno de los principales espacios de A Coruña para la celebración de grandes encuentros profesionales, culturales y sociales.