Un escape room lleva a las calles de A Coruña el ataque inglés de 1589: "Hay que defender la ciudad"

Viajar hasta A Coruña de 1589 sin salir de las calles de la Ciudad Vieja. Ese es el reto que propone Escape Moon, un proyecto coruñés especializado en la creación de escape rooms personalizados que este sábado 12 de septiembre estrenará su primer juego urbano dirigido al público adulto.

La experiencia partirá a las 18:00 horas de la plaza de Santo Domingo y trasladará a los participantes más de cuatro siglos atrás, hasta uno de los episodios históricos más conocidos de la ciudad: el ataque de las tropas inglesas a A Coruña en mayo de 1589.

"Los ingleses están atacando la ciudad", anticipan desde Escape Moon sobre una aventura en la que los participantes tendrán que "teletransportarse a 1589 y defender la ciudad de A Coruña del ataque inglés".

Un escape room con la Ciudad Vieja como escenario

La principal diferencia con un escape room convencional estará precisamente en su escenario. En lugar de resolver enigmas dentro de una habitación, las propias calles de la Ciudad Vieja formarán parte de la experiencia.

Se trata de un juego urbano inspirado en hechos reales que combinará historia, pruebas y enigmas mientras los participantes avanzan por diferentes puntos del casco histórico coruñés.

La elección del episodio de 1589 permite, además, convertir parte de la historia de A Coruña en el hilo conductor de la aventura. Aquel año, la ciudad resistió el ataque de una expedición inglesa y fue entonces cuando se produjo el episodio que convirtió a María Pita en uno de los grandes símbolos de A Coruña.

La propuesta busca así ir más allá del entretenimiento y utilizar el patrimonio y las calles de la ciudad para construir una experiencia inmersiva.

El primer piloto para adultos

La cita de este sábado funcionará como el primer piloto de juego urbano para adultos de Escape Moon, un proyecto que crea experiencias personalizadas para colegios, empresas y particulares.

La iniciativa ya ha trabajado en propuestas relacionadas con diferentes temáticas, entre ellas el patrimonio de Ferrol o la alimentación, y ahora da un nuevo paso llevando uno de sus juegos al espacio público y dirigiéndolo específicamente a participantes adultos.

Para formar parte de la experiencia de este sábado es necesario inscribirse previamente. Desde Escape Moon han abierto la convocatoria a través de sus redes sociales, donde los interesados pueden solicitar el enlace para apuntarse.