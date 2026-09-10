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Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para pasarlo en grande
El segundo fin de semana del mes de septiembre llega a la capital gallega con un amplio repertorio de fiestas patronales, festivales de música y reconocidos artistas
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La banda sonora del fin de semana estará protagonizada en Santiago de Compostela por el rapero argentino YSY A y el estadounidense Kenny 'Blue Boss' Wayne y su banda, dos artistas internacionales que se dan cita en la emblemática sala Capitol de la ciudad compostelana.
A lo largo del fin de semana tendrá lugar el Festival WOS, un evento vanguardista en el que varias localizaciones de la capital gallega acogerán las muestras de artistas emergentes de diferentes lugares del mundo. Finalmente, para cerrar la semana por todo lo alto, podremos disfrutar de tres días de fiestas con motivo de las celebraciones del barrio de Conxo.
Conciertos del fin de semana
El jueves 10 a las 21:00 horas aterriza en la sala Capitol el rapero argentino YSY como parte de su gira por España, quien colaboró de sus inicios con grandes artistas como Duki y Neo Pistea. Actualmente destaca por éxitos como Full Ice o su sesión con Bizarrap.
El viernes 11 a las 21:00 horas llega el ciclo Novos Pulsos 2026 a la sala Riquela con la actuación de Taïn, una de las voces nacionales de revelación, quien regresa a los escenarios tras la publicación de su nuevo EP La Rendición.
El sábado 12 a las 21:00 horas tenemos una cita triple en la sala Moon con las actuaciones de Europeos Pálidos, Las Prisas y Ágamo, tres grupos que nos harán bailar y saltar hasta altas horas de la noche.
El domingo 13 a las 19:00 horas tenemos una cita de lo más especial en la sala Capitol con Kenny 'Blue Boss' Wayne, la leyenda del blues y boogie-woogie ganador de un Grammy, quien estará acompañado de su icónica banda.
WOS Festival
El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 Santiago de Compostela acogerá una nueva edición del WOS Festival, un evento músico-cultural que reunirá a una serie de bandas de música, DJs, intelectuales y artistas alrededor de diferentes espacios de la ciudad. Asimismo, también se celebrarán talleres, sesiones de escucha, charlas y proyecciones de cine.
Los diferentes conciertos del Festival WOS se repartirán entre la Sede Afundación, el Teatro Principal, la sala Capitol y muchas más localizaciones. El cartel de este año incluye a una gran variedad de artistas emergentes de diferentes partes del mundo:
- Ana Roxanne
- Artur M. Puga & Sevi Iko Demonches
- Ben Vince
- Blood of Aza
- Demdike Stare presents Who Owns the Dark?
- Eerie Enterprise 'Piezo & upsammy'
- Grobas b2b Pumu
- gyrofield
- HHY & The Kampala Unit
- Israa Shalaby
- JASSS
- Jokkoo Collective presents Organic Intelligence
- Juli Deák
- Lee Gamble
- Midori Hirano
- Mor Elian
- Paul Jebanasam presents matr
- Polygonia
- Saya
- Shackleton
- SKY H1
- Slikback feat. maltdisney & Tasya present Friction
- Space Afrika
- Tujiko Noriko
- Visible Cloaks
- Yu Su presents Foundry
Puedes consultar los horarios completos en el siguiente enlace.
Fiestas de Nosa Señora da Mercé de Conxo
El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 se celebrarán las tradicionales fiestas del barrio compostelano de Conxo, un encuentro vecinal donde se podrá disfrutar de música en directo, actos religiosos, actividades para todos los públicos y mucho más.
Viernes, 11 de septiembre
- 10:00 horas - Tirada de bombas de palenque
- De 16:00 a 20:00 horas - Baño de espuma, pintacaras y colchoneta (solo para socios)
- 20:00 horas - Pregón a cargo de Kiko Fernández
- 21:00 horas - Batuada con Prucupá
- 23:00 horas - Chisqueiro
- 00:00 horas - Chocolate
Sábado, 12 de septiembre
- 10:00 horas - Tirada de bombas de palenque
- De 12:30 a 21:00 horas - Mercadillo artesanal
- 12:30 horas - Exposición de coches antiguos
- 14:00 horas - Sesión Vermouth a cargo de Eureka
- 22:00 horas - Verbena con Eureka y grupo Fussion
Domingo, 13 de septiembre
- 10:00 horas - Tirada de bombas de palenque
- 11:00 horas - Salida desde las MM Mercedarias acompañada por la Banda da Veracruz y Grupo de Música Folclórica Tradicional do Sar.
- 13:00 horas - Eucaristía solemne en la Parroquia da Nosa Sra. da Mercé de Conxo cantada por el Coro Crecente Voces Graves de Conxo
- 14:00 horas - Sesión Vermouth con Aires de Broña
- 22:00 horas - Charleton Big Band
O Encontro
El sábado 12 desde las 17:00 hasta las 22:30 horas se podrá disfrutar de un nuevo evento dedicado a la juventud en la zona de la Alameda de Santiago: O Encontro, una iniciativa que tiene como principal objetivo la socialización democrática de los jóvenes.
A lo largo de esta jornada se podrá disfrutar de un programa lleno de música, obradoiros y actividades participativas y culturales:
- Chiskeiro
- Fuego Lolita
- Lubela
- DJ Casanova
- Alomais Teatro
- DJ Beta
- Conversación con Andrei Quintiá, escritor de Dereito á vivenda e vulnerabilidade: as medidas públicas de protección fronte á emerxencia social
- Programa en directo de Faiado Podcast
Romería de Belén de Santa Cristina de Fecha
Desde el viernes 11 hasta el lunes 14 se podrá disfrutar de las celebraciones de la Romería de Belén de Santa Cristina de Fecha. ¿Te las vas a perder?
Viernes, 11 de septiembre
- 13:00 horas - Misa
Sábado, 12 de septiembre
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:00 horas - Sesión vermú amenizada por el dúo Maracaibo
- 19:00 horas - Misa vespertina en la Capilla de Belén
- 22:00 horas - Maracaibo
Domingo, 13 de septiembre
- De 09:00 a 13:00 horas - Misas en honor a la Santa y actuación de Gaiteiros da Baña y charanga Os Celtas
- 14:00 horas - Sesión vermú amenizada por Alborada
- 17:00 horas - Os Celtas
- 20:00 horas - Grupo Alborada
HolaNola Fest
Desde el viernes 11 hasta el sábado 19 diferentes salas de la capital compostelana acogerán el HolaNola Lab-Fest, un evento musical que fusiona conciertos de raíz, jazz e improvisación inspirados en Nueva Orleáns.
Durante este fin de semana estrenamos de manera oficial este festival donde participarán algunos de los mejores artistas y grupos de la escena jazzística nacional e internacional:
Viernes, 11 de septiembre
- 20:30 horas en el Espacio Centro Goianés- Kike Terrón
Sábado, 12 de septiembre
- 13:30 horas en la Galería A-B - Madisen Ward
- 21:30 horas en el Espacio Centro Goianés - Aurora Nealand + HolaNola Band
Gladiator Race
El sábado 12 tendrá lugar la prueba atlética conocida como Gladiator Race en el entorno de la Cidade da Cultura del Monte Gaiás.
La Gladiator Race dará inicio a las 16:00 horas con la salida de la categoría élite. Todos los participantes deberán completar un recorrido de 6 kilómetros lleno de obstáculos y dificultades como agua o barro.
También se celebrará de forma paralela la Gladiator Race Kids, una prueba destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años. En este caso, la prueba dará inicio a las 11:00 horas y deberá completarse un recorrido de 500 o 900 metros.
Carrera Corresan - Ruta dos Parques
El domingo 13 a las 11:00 horas dará inicio la 12.ª edición de la carrera popular Corresan por las principales zonas verdes de la ciudad de Compostela, de ahí que reciba el nombre de Ruta dos Parques.
Representación de la ópera La voz humana
El viernes 11 a las 19:00 horas el Auditorio de Galicia acogerá la representación de una de las óperas más aclamadas del siglo XX: La voz humana, con música compuesta por Francis Poulenc y dirigida por el cineasta Darío Autrán.
Estará protagonizada por la soprano Beatriz Riobó -acompañada por el pianista Carlos Enrique Pérez-, quien encarnará a la mujer que habla con el hombre que ama a través del teléfono. Ambos mantendrán una última conversación que lo cambiará todo.