Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela para pasarlo en grande Quincemil

La banda sonora del fin de semana estará protagonizada en Santiago de Compostela por el rapero argentino YSY A y el estadounidense Kenny 'Blue Boss' Wayne y su banda, dos artistas internacionales que se dan cita en la emblemática sala Capitol de la ciudad compostelana.

A lo largo del fin de semana tendrá lugar el Festival WOS, un evento vanguardista en el que varias localizaciones de la capital gallega acogerán las muestras de artistas emergentes de diferentes lugares del mundo. Finalmente, para cerrar la semana por todo lo alto, podremos disfrutar de tres días de fiestas con motivo de las celebraciones del barrio de Conxo.

Conciertos del fin de semana

YSY, el referente del trap argentino actuará el 10 de septiembre en Sala Capitol Cedida

El jueves 10 a las 21:00 horas aterriza en la sala Capitol el rapero argentino YSY como parte de su gira por España, quien colaboró de sus inicios con grandes artistas como Duki y Neo Pistea. Actualmente destaca por éxitos como Full Ice o su sesión con Bizarrap.

El viernes 11 a las 21:00 horas llega el ciclo Novos Pulsos 2026 a la sala Riquela con la actuación de Taïn, una de las voces nacionales de revelación, quien regresa a los escenarios tras la publicación de su nuevo EP La Rendición.

El sábado 12 a las 21:00 horas tenemos una cita triple en la sala Moon con las actuaciones de Europeos Pálidos, Las Prisas y Ágamo, tres grupos que nos harán bailar y saltar hasta altas horas de la noche.

El domingo 13 a las 19:00 horas tenemos una cita de lo más especial en la sala Capitol con Kenny 'Blue Boss' Wayne, la leyenda del blues y boogie-woogie ganador de un Grammy, quien estará acompañado de su icónica banda.

WOS Festival

Cartel de la edición de 2026 del WOS Festival Cedida

El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 Santiago de Compostela acogerá una nueva edición del WOS Festival, un evento músico-cultural que reunirá a una serie de bandas de música, DJs, intelectuales y artistas alrededor de diferentes espacios de la ciudad. Asimismo, también se celebrarán talleres, sesiones de escucha, charlas y proyecciones de cine.

Los diferentes conciertos del Festival WOS se repartirán entre la Sede Afundación, el Teatro Principal, la sala Capitol y muchas más localizaciones. El cartel de este año incluye a una gran variedad de artistas emergentes de diferentes partes del mundo:

Ana Roxanne

Artur M. Puga & Sevi Iko Demonches

& Ben Vince

Blood of Aza

Demdike Stare presents Who Owns the Dark?

presents Who Owns the Dark? Eerie Enterprise ' Piezo & upsammy '

' & ' Grobas b2b Pumu

b2b gyrofield

HHY & The Kampala Unit

& Israa Shalaby

JASSS

Jokkoo Collective presents Organic Intelligence

presents Organic Intelligence Juli Deák

Lee Gamble

Midori Hirano

Mor Elian

Paul Jebanasam presents matr

presents matr Polygonia

Saya

Shackleton

SKY H1

Slikback feat. maltdisney & Tasya present Friction

feat. & present Friction Space Afrika

Tujiko Noriko

Visible Cloaks

Yu Su presents Foundry

Puedes consultar los horarios completos en el siguiente enlace.

Fiestas de Nosa Señora da Mercé de Conxo

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de A Merced de Conxo Cedida

El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 se celebrarán las tradicionales fiestas del barrio compostelano de Conxo, un encuentro vecinal donde se podrá disfrutar de música en directo, actos religiosos, actividades para todos los públicos y mucho más.

Viernes, 11 de septiembre

10:00 horas - Tirada de bombas de palenque

De 16:00 a 20:00 horas - Baño de espuma, pintacaras y colchoneta (solo para socios)

20:00 horas - Pregón a cargo de Kiko Fernández

21:00 horas - Batuada con Prucupá

23:00 horas - Chisqueiro

00:00 horas - Chocolate

Sábado, 12 de septiembre

10:00 horas - Tirada de bombas de palenque

De 12:30 a 21:00 horas - Mercadillo artesanal

- Mercadillo artesanal 12:30 horas - Exposición de coches antiguos

14:00 horas - Sesión Vermouth a cargo de Eureka

22:00 horas - Verbena con Eureka y grupo Fussion

Domingo, 13 de septiembre

10:00 horas - Tirada de bombas de palenque

11:00 horas - Salida desde las MM Mercedarias acompañada por la Banda da Veracruz y Grupo de Música Folclórica Tradicional do Sar .

acompañada por la y . 13:00 horas - Eucaristía solemne en la Parroquia da Nosa Sra. da Mercé de Conxo cantada por el Coro Crecente Voces Graves de Conxo

14:00 horas - Sesión Vermouth con Aires de Broña

22:00 horas - Charleton Big Band

O Encontro

Cartel de 'O Encontro' en Santiago de Compostela Cedida

El sábado 12 desde las 17:00 hasta las 22:30 horas se podrá disfrutar de un nuevo evento dedicado a la juventud en la zona de la Alameda de Santiago: O Encontro, una iniciativa que tiene como principal objetivo la socialización democrática de los jóvenes.

A lo largo de esta jornada se podrá disfrutar de un programa lleno de música, obradoiros y actividades participativas y culturales:

Chiskeiro

Fuego Lolita

Lubela

DJ Casanova

Alomais Teatro

DJ Beta

Conversación con Andrei Quintiá , escritor de Dereito á vivenda e vulnerabilidade: as medidas públicas de protección fronte á emerxencia social

, escritor de Dereito á vivenda e vulnerabilidade: as medidas públicas de protección fronte á emerxencia social Programa en directo de Faiado Podcast

Romería de Belén de Santa Cristina de Fecha

Cartel de la edición de 2026 de la Romería de Santa Cristina de Fecha Cedida

Desde el viernes 11 hasta el lunes 14 se podrá disfrutar de las celebraciones de la Romería de Belén de Santa Cristina de Fecha. ¿Te las vas a perder?

Viernes, 11 de septiembre

13:00 horas - Misa

Sábado, 12 de septiembre

13:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Sesión vermú amenizada por el dúo Maracaibo

19:00 horas - Misa vespertina en la Capilla de Belén

22:00 horas - Maracaibo

Domingo, 13 de septiembre

De 09:00 a 13:00 horas - Misas en honor a la Santa y actuación de Gaiteiros da Baña y charanga Os Celtas

y charanga 14:00 horas - Sesión vermú amenizada por Alborada

17:00 horas - Os Celtas

20:00 horas - Grupo Alborada

HolaNola Fest

Cartel de la edición de 2026 del HolaNola Lab-Fest Cedida

Desde el viernes 11 hasta el sábado 19 diferentes salas de la capital compostelana acogerán el HolaNola Lab-Fest, un evento musical que fusiona conciertos de raíz, jazz e improvisación inspirados en Nueva Orleáns.

Durante este fin de semana estrenamos de manera oficial este festival donde participarán algunos de los mejores artistas y grupos de la escena jazzística nacional e internacional:

Viernes, 11 de septiembre

20:30 horas en el Espacio Centro Goianés- Kike Terrón

Sábado, 12 de septiembre

13:30 horas en la Galería A-B - Madisen Ward

21:30 horas en el Espacio Centro Goianés - Aurora Nealand + HolaNola Band

Gladiator Race

Cartel de la edición de 2026 de Gladiator Race Cedida

El sábado 12 tendrá lugar la prueba atlética conocida como Gladiator Race en el entorno de la Cidade da Cultura del Monte Gaiás.

La Gladiator Race dará inicio a las 16:00 horas con la salida de la categoría élite. Todos los participantes deberán completar un recorrido de 6 kilómetros lleno de obstáculos y dificultades como agua o barro.

También se celebrará de forma paralela la Gladiator Race Kids, una prueba destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años. En este caso, la prueba dará inicio a las 11:00 horas y deberá completarse un recorrido de 500 o 900 metros.

Carrera Corresan - Ruta dos Parques

Cartel de la edición de 2026 de Corresan Ruta dos Parques Cedida

El domingo 13 a las 11:00 horas dará inicio la 12.ª edición de la carrera popular Corresan por las principales zonas verdes de la ciudad de Compostela, de ahí que reciba el nombre de Ruta dos Parques.

Representación de la ópera La voz humana

Cartel de la ópera 'La voz humana' Cedida

El viernes 11 a las 19:00 horas el Auditorio de Galicia acogerá la representación de una de las óperas más aclamadas del siglo XX: La voz humana, con música compuesta por Francis Poulenc y dirigida por el cineasta Darío Autrán.

Estará protagonizada por la soprano Beatriz Riobó -acompañada por el pianista Carlos Enrique Pérez-, quien encarnará a la mujer que habla con el hombre que ama a través del teléfono. Ambos mantendrán una última conversación que lo cambiará todo.