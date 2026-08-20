Todos los planes en Santiago de Compostela que te lo harán pasar en grande este fin de semana

Todos los planes que te lo harán pasar en grande este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

A lo largo de este fin de semana, en Santiago de Compostela llegará a su fin el ciclo de espectáculos gratuitos en la calle Feito a Man, pero no sin antes protagonizar algunas de sus citas más esperadas. Para empezar, el viernes 21 tendrá lugar un concierto de Océano Eskizo en Tras Salomé. Para poner el broche de oro a esta edición, Mad Martin Trío actuará en la Rúa Santo Agostiño-Ameas.

Por otro lado, continuaremos celebrando el Festival C con una obra de circo de Zirkozaurre el día de hoy, jueves 20, y una sesión DJ de blues para ambientar la noche del viernes 21.

Feito a Man

Cartel de la edición de 2026 de Feito a Man Cedida

El festival Feito a Man regresa un año más para protagonizar diferentes conciertos gratuitos en plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago de Compostela. Será un ciclo que dure todo el mes, así que ya puedes ir apuntando las citas que no quieras perderte.

La programación de este fin de semana cerrará la nueva edición de este ciclo:

Jueves. 20 de agosto

Praza das Praterías

20:45 horas - Malas Costumbres

- Malas Costumbres 22:00 horas - Cachas & Cousins

Viernes, 21 de agosto

20:30 horas en Tras Salomé - Océano Esquizo

en Tras Salomé - Océano Esquizo 22:30 horas en Praza de San Martiño Pinario - Teatro musical improvisado Al Tran Tran

Sábado, 22 de agosto

13:30 horas en la Praza de San Martiño Pinario - Sesión vermú vecinal amenizada por un DJ

en la Praza de San Martiño Pinario - Sesión vermú vecinal amenizada por un DJ 21:00 horas en la Rúa Santo Agostiño-Ameas - Mad Martin Trío

Festival C

Cartel de la edición 2026 del Festival C Cedida

A inicios del mes de agosto dará inicio una nueva edición del Festival C de la ciudad compostelana. Este evento traerá consigo un amplio repertorio de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales en diferentes plazas y parques de Santiago.

El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.

La programación de este fin de semana: