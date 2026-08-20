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Todos los planes en Santiago de Compostela que te lo harán pasar en grande este fin de semana
La ciudad compostelana recibe su penúltimo fin de semana de agosto con una serie de espectáculos gratuitos para todos los públicos
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A lo largo de este fin de semana, en Santiago de Compostela llegará a su fin el ciclo de espectáculos gratuitos en la calle Feito a Man, pero no sin antes protagonizar algunas de sus citas más esperadas. Para empezar, el viernes 21 tendrá lugar un concierto de Océano Eskizo en Tras Salomé. Para poner el broche de oro a esta edición, Mad Martin Trío actuará en la Rúa Santo Agostiño-Ameas.
Por otro lado, continuaremos celebrando el Festival C con una obra de circo de Zirkozaurre el día de hoy, jueves 20, y una sesión DJ de blues para ambientar la noche del viernes 21.
Feito a Man
El festival Feito a Man regresa un año más para protagonizar diferentes conciertos gratuitos en plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago de Compostela. Será un ciclo que dure todo el mes, así que ya puedes ir apuntando las citas que no quieras perderte.
La programación de este fin de semana cerrará la nueva edición de este ciclo:
Jueves. 20 de agosto
Praza das Praterías
- 20:45 horas - Malas Costumbres
- 22:00 horas - Cachas & Cousins
Viernes, 21 de agosto
- 20:30 horas en Tras Salomé - Océano Esquizo
- 22:30 horas en Praza de San Martiño Pinario - Teatro musical improvisado Al Tran Tran
Sábado, 22 de agosto
- 13:30 horas en la Praza de San Martiño Pinario - Sesión vermú vecinal amenizada por un DJ
- 21:00 horas en la Rúa Santo Agostiño-Ameas - Mad Martin Trío
Festival C
A inicios del mes de agosto dará inicio una nueva edición del Festival C de la ciudad compostelana. Este evento traerá consigo un amplio repertorio de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales en diferentes plazas y parques de Santiago.
El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.
La programación de este fin de semana:
- Jueves 20 a las 20:00 horas en la Praza da Quintana - Zirkozaurre con la obra de circo Ardatzak (Eixes)
- Viernes 21 a las 20:00 horas en la Casa das Máquinas - Blues de medianoite + sesión DJ As mulleres do blues a cargo de Laboratorio Escénico