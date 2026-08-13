Turista Sueca, fiestas populares y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?

Turista Sueca, fiestas de Ordes y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Quincemil

Hoy en Santiago de Compostela empezaremos calentando motores con la celebración del Atardecer Fest en la Cidade da Cultura, donde se presentarán Israel B, Santa Salut y Silee, tres artistas urbanos emergentes. Asimismo, mañana cerraremos el ciclo de los conciertos del Atardecer no Gaiás con una actuación de Turista Sueca.

Asimismo, la sala Capitol presentará un concierto del grupo australiano Amyl and The Sniffers. Finalmente, las fiestas que se celebrarán durante este fin de semana traerán a la ciudad compostelana y sus alrededores verbenas, opciones gastronómicas, charangas y sesiones vermú de todo tipo.

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos de Atardecer no Gaiás celebrarán sus dos últimas citas este fin de semana. Tras habernos acompañado desde el mes de julio, este ciclo de conciertos gratuitos en Cidade da Cultura culminará con una sesión de música urbana con el Atardecer Fest y un concierto inédito de Turista Sueca.

La programación de este fin de semana:

Jueves, 13 de agosto

20:00 horas - Atardecer Fest

Una jornada completa del ciclo de conciertos del Gaiás que estará dedicada a la escena urbana gallega:

Israel B. Autor del álbum Tranquilísimo , conocido por ser uno de los mayores éxitos dentro de la música urbana española. Destaca su conocida colaboración con C. Tangana

Autor del álbum , conocido por ser uno de los mayores éxitos dentro de la música urbana española. Destaca su conocida colaboración con Santa Salut. Es conocida por su estilo revolucionario y fuertemente feminista , actitud dinámica y ritmos enérgicos. El año pasado sacó el álbum Queens of groove

Es conocida por su estilo y fuertemente , actitud dinámica y ritmos enérgicos. El año pasado sacó el álbum Silee. Artista urbano que también viaja por géneros como la bachata y la cumbia. En este concierto adelantará de manera inédita algunas de sus canciones de su próximo álbum de finales de año

Viernes, 14 de agosto

21:00 horas - Turista Sueca

Turista Sueca será la formación encargada de poner el broche de oro a esta nueva edición de Atardecer no Gaiás. Animarán el escenario compostelano con su pop electrónico y sátira de todo lo cotidiano. Presentarán en directo los éxitos de su nuevo LP, Síndrome de Estocolmo.

Concierto de Amyl and The Sniffers

Amyl and The Sniffers aterrizan en Santiago de Compostela este mes Cedida

El domingo 16 a las 21:30 horas la sala Capitol acogerá el esperado concierto de Amyl and The Sniffers, el grupo formado en Melbourne que está revolucionando la escena punk contemporánea.

Tras sus dos primeros EPs, Giddy Up y Big Attraction, se consolidaron como una de las formaciones más potentes del punk internacional, que además innovan su sonido con una magistral fusión con el rock australiano y el rap.

Amyl and The Sniffers llegarán a los escenarios compostelanos para disfrutar de una sala Capitol completamente sold out.

Feito a Man

Cartel de la edición de 2026 de Feito a Man Cedida

El festival Feito a Man regresa un año más para protagonizar diferentes conciertos gratuitos en plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago de Compostela. Será un ciclo que dure todo el mes, así que ya puedes ir apuntando las citas que no quieras perderte.

La programación de este fin de semana:

Jueves, 13 de agosto

20:30 horas en la Rúa de Xelmírez - Ventura

en la Rúa de Xelmírez - Ventura 22:15 horas San Paio de Antealtares - Josvany Terry Quartet

Viernes, 14 de agosto

20:30 horas en la Praza das Praterías - Blue Merrow y Saibran

en la Praza das Praterías - Blue Merrow y Saibran 22:30 horas Praza de San Martiño Pinario - Saibran

Festival C

Cartel de la edición 2026 del Festival C Cedida

A inicios del mes de agosto dará inicio una nueva edición del Festival C de la ciudad compostelana. Este evento traerá consigo un amplio repertorio de actividades familiares y gratuitas como danza, música, poesía y artes visuales en diferentes plazas y parques de Santiago.

El objetivo de este ciclo de espectáculos es acercar al público compostelano a la cultura y convertir espacios públicos al aire libre en escenarios donde disfrutar con los más pequeños de actividades veraniegas.

La programación de este fin de semana:

Viernes 14 a las 20:00 horas en la Casa das Máquinas - En construcción de A.C. Colectivo RPM, Amalia Fernández y participantes del laboratorio RPM

Fiestas de Santa María de Figueiras

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Figueiras Cedida

Las grandes fiestas de Santa María de Figueiras celebrarán su primera semana de actividades este sábado 15 y domingo 16. Durante estos días, vecinos y visitantes de la ciudad compostelana podrán disfrutar de una serie de eventos para todos los públicos.

La programación de este fin de semana:

Sábado, 15 de agosto

10:00 horas - Gran tirada de bombas de palenque

10:10 horas - Pasacalles a cargo de O Castro de Figueiras

12:30 horas - Misa solemne en honor a Santa María

13:00 horas - Sesión vermú a cargo del dúo Calibre

22:00 horas - Verbena con Karamelo Show y Jorge Ferre

Domingo, 16 de agosto

10:00 horas - Gran tirada de bombas de palenque

12:30 horas - Misa solemne en honor a San Roque

13:00 horas - Actuación del grupo A.C. O Castro de Figueiras

13:30 horas - Sesión vermú con Superstar

22:00 horas - Verbena con Superstar

Fiestas de Sar

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Sar Cedida

Las Fiestas de Sar de Santiago de Compostela darán inicio este sábado 15 y se extenderán hasta el lunes 17. A lo largo de estos días disfrutaremos de música en directo, sesiones vermú, pasacalles, tiradas de bombas y mucho más.

Sábado, 15 de agosto

10:00 horas - Tirada de 21 bombas

10:10 horas - Pasacalles con Os Celtas, Son de Viso y Colexiata de Sar

11:30 horas - Rosario en honor a Nuestra Señora

12:30 horas - Misa solemne y concierto de la Banda Municipal de Calo

13:00 horas - Sesión vermú a cargo del dúo Ibiza

17:30 horas - Partido de solteros contra casados (masculino y femenino)

22:30 horas - Verbena con Galaxia y dúo Ibiza

Domingo, 16 de agosto

10:00 horas - Tirada de 21 bombas

10:10 horas - Pasacalles a cargo de Colexiata de Sar, Son de Viso y Os Celtas

11:30 horas - Rosario en honor a San Roque

12:30 horas - Misa solemne

13:00 horas - Sesión vermú amenizada por la Charanga BB+

17:30 horas - Torneo de chave

22:30 horas - Verbena con el trío Soprano y grupo Bomba

Fiestas de Ordes

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Ordes Cedida

Las fiestas patronales del barrio compostelano de Ordes ya dieron inicio a sus celebraciones el día de ayer, miércoles 12, y continuarán hasta el domingo 16 con increíbles verbenas de algunas de las formaciones y orquestas más destacadas del panorama nacional.

La programación de este fin de semana de las Fiestas de Ordes:

Jueves, 13 de agosto

Verbena con grupo Origen y La Banda de Ayer

Viernes, 14 de agosto

Sesión vermú con Dilema

21:00 horas - Charangas BB+ y Varacuncas

Verbena con América de Vigo y Olympus

Sábado, 15 de agosto

Pasacalles con Embruxo de Leira, A.C. Veciños de Leira Gaiteiros y A.C. Ardevento

12:00 horas - Misa solemne

Sesión vermú con La Bamba y la Charanga Mekánica

00:30 horas - Fuegos artificiales

Verbena con La Bamba y Paris de Noia

Domingo, 16 de agosto