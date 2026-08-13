María Lamela, presentadora de 'Supervivientes', sobre el eclipse: "Este momento va a ser imposible de superar"

María Lamela pudo disfrutar de la totalidad del eclipse rodeado de su círculo más íntimo @marialamelam

El eclipse de ayer fascinó a muchas personas. Mientras algunas solo pudieron experimentar la oscuridad y el descenso de las temperaturas, otras tuvieron la oportunidad de disfrutar del fenómeno bajo cielos despejados.

Es el caso de María Lamela. La presentadora de 'Supervivientes' vivió el eclipse total de Sol, el primero desde 1912, rodeada de sus seres queridos, tal y como compartió en su perfil de Instagram.

María Lamela disfrutó del histórico eclipse solar

"Este momento va a ser imposible de superar". Con estas palabras, la comunicadora de Vilalba (Lugo) describió el instante en el que la Luna cubrió el Sol, convirtiendo el día en noche y dejando una espectacular corona de luz en el cielo.

María Lamela acompañó el texto con un vídeo en cámara rápida que mostraba el cambio de luz en cuestión de minutos. La cámara apuntaba hacia ella y su grupo de amigos, que celebraron el 100% de la totalidad entre abrazos y aplausos.

Una vez finalizado este momento, volvieron a ponerse las gafas para continuar observando la espectacularidad de este fenómeno astronómico.

La publicación acumula ya más de 900 'me gusta' y numerosos comentarios, entre ellos: "Fue espectacular" y "Qué suerte".

El siguiente eclipse visible tendrá lugar en 2027. El 2 de agosto, en torno a las 10:50 horas, la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, dando lugar a un fenómeno astronómico único: un eclipse anular. No obstante, en Galicia se verá entre un 78 y un 72%.

Las nubes tomaron el cielo en puntos como A Coruña

Los vecinos de A Coruña no corrieron la misma suerte que María Lamela. La nubosidad impidió contemplar el eclipse en su totalidad, lo que redujo la experiencia de las miles de personas repartidas en diferentes puntos de la ciudad, como el Monte de San Pedro y las playas de Orzán y Riazor.

"Había una probabilidad muy baja, pero no nula, de tener cielos nubosos", explica Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, a este medio.

El servicio meteorológico preveía una probabilidad de cielos despejados de entre el 90 y el 100%, con una escasa probabilidad de presencia de nubes. No obstante, las nubes tomaron el cielo de A Coruña durante el fenómeno, aunque no impidieron disfrutar de otros fenómenos asociados al eclipse.