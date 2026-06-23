La tasca de A Coruña que no emite partidos del Mundial jugados en EEUU: "TV se va a negro. Boicot a USA"

"Partidos en EEUU.: estéreo, TV se va a negro. Boicot a USA". Estas son las palabras que figuran bajo el televisor de A Toquera, la tasca más antigua de A Coruña y el único negocio en funcionamiento en As Xubias de Abaixo.

Con este mensaje, su dueño, Manolo, informa a los clientes de que no retransmitirá los partidos del Mundial que se disputen en Estados Unidos. Los encuentros que se jueguen en México o Canadá, en cambio, sí.

De hecho, en el mismo instante en que comience cualquier partido celebrado en territorio estadounidense, el televisor se apagará. Así lo ha decidido el propietario y la norma no admite discusión.

Esto significa que, si España llegase a disputar la final, prevista en el estadio de Nueva Jersey, tampoco podría verse en A Toquera. En realidad, ningún partido de la selección española que se juegue en alguno de los estadios de Estados Unidos será retransmitido en el establecimiento.

Por el contrario, el Uruguay-España del próximo viernes 26 de junio, previsto para las 20:00 horas, sí podrá seguirse en A Toquera, ya que se disputa en el Estadio Guadalajara, en México.

El cartel no deja de despertar el asombro de los clientes que entran en A Toquera. Muchos no dudan en sacar una foto al leer el mensaje colgado bajo el televisor.

Y es que, mientras los partidos pueden verse prácticamente en cualquier bar de la ciudad al ser retransmitidos por la televisión pública, llama la atención que un establecimiento renuncie voluntariamente a uno de los principales reclamos para atraer clientela durante estos días de fútbol. Una decisión tomada por convicción y que, al menos por ahora, Manolo no parece dispuesto a cambiar.