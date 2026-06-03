Una de las carreteras más bonitas de Galicia e increíbles del planeta: bordea unos acantilados de 615 metros de altura

¿Alguna vez has pensado en coger el coche e irte de ruta por Galicia? Esta región ofrece lugares realmente maravillosos, con paisajes que te dejan sin palabras y donde el sonido del mar es el auténtico protagonista. Una de las carreteras más destacadas es la DP-2205, que conecta Cariño con Cedeira (A Coruña) y atraviesa algunos de los acantilados más altos de la Europa continental.

Podría decirse que la DP-2205 es una de las carreteras más sorprendentes del mundo, gracias a las vistas que se pueden disfrutar desde ella. La ventanilla de tu coche se convierte en una pantalla de cine natural, con el espectáculo de la naturaleza y el océano Atlántico en su máximo esplendor.

En coche por los acantilados de 615 metros de altura

La carretera DP-2205 recorre uno de los tramos más espectaculares de las Rías Altas, conectando las localidades de Cariño y Cedeira, en la costa norte de la provincia de A Coruña.

Este itinerario discurre por un entorno de gran valor paisajístico, donde el mar Atlántico y la montaña crean un escenario de acantilados, miradores naturales de escándalo y laderas verdes. Una mezcla perfecta para disfrutar de una experiencia completa y, seguro, una de las mejores rutas que harás con el coche.

Uno de los puntos más impresionantes del recorrido es el entorno de Vixía Herbeira, considerado uno de los acantilados más altos de la Europa continental, con una altura de 615 metros de altura. La carretera bordea estos acantilados en su tramo de mayor altitud.

Acantilados de Vixía Herbeira

Desde la carretera podrás alucinar con las vistas panorámicas, especialmente en días de viento, cuando el mar muestra toda su fuerza contra la base de los acantilados.

En este enclave se encuentra también la histórica Garita de Herbeira, una antigua construcción de 1805 que servía como puesto de vigilancia costera. Hoy funciona como un mirador con unas vistas de escándalo, permitiendo contemplar la inmensidad del océano y la silueta que dejan los acantilados ante ti.

Garita de Herbeira Turismo de Galicia

El recorrido se enmarca en la Serra da Capelada, un espacio natural de gran valor geológico y paisajístico, donde la carretera serpentea entre pastos verdes, animales y una panorámica abierta al Atlántico.

También puedes aprovechar para visitar el Santuario de Santo André de Teixido, uno de los destinos de peregrinación más importantes de Galicia, a donde "vai de morto quen non foi de vivo", para impregnarte de la tradición y la cultura gallega.

Iglesia de San Andrés de Teixido (Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal)

En tu paso por Cariño, debes hacer una parada en Cabo Ortegal, con su faro a 125 metros sobre el mar, uno de los más representativos de Galicia. "En el descenso hacia el Cabo Ortegal los miradores se suceden a ambas orillas de la carretera alternando vistas hacia el mar abierto o hacia la ría de Ortigueira y el municipio de Cariño", indican en Turismo de Galicia.

Así, conducir por la DP-2205 es una experiencia maravillosa que no parará de sorprenderte: un paisaje que combina mar, naturaleza y roca en un trayecto de mucha belleza salvaje y donde tendrás la sensación en más de una ocasión de que te caerás por el precipicio.