Tres meses para el eclipse de agosto: así puedes verlo en Galicia colaborando con una causa solidaria

La recaudación de las gafas que se pueden comprar en las tiendas Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León irá a la Fundación ENKI, que realiza actividades de inclusión social a través del deporte y el ocio

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Galicia cuenta los días para el eclipse solar del 12 de agosto. Y es que la comunidad gallega es una de las privilegiadas para disfrutar de este fenómeno astronómico en el que la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, haciendo que la oscuridad lo cubra todo como si fuese de noche.

El eclipse se verá en casi todo el norte peninsular y se ha convertido en un reclamo para los amantes de estos eventos, que acudirán para presenciarlo en todo su esplendor. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la importancia de proteger los ojos, para lo que se recomienda usar gafas certificadas.

¿Y qué mejor si, además, son solidarias? Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI han firmado un acuerdo de colaboración para la venta de este producto que será imprescindible el 12 de agosto. La recaudación por la venta de las gafas, que tienen un coste de tres euros, se destinará a apoyar la labor social de ENKI.

Conocida por su gran trabajo a favor de la inclusión y la eliminación de barreras a través del deporte y el ocio, la entidad con sede en A Coruña realiza varias actividades a lo largo del año para visibilizar su labor y concienciar a la ciudadanía.

¿Cómo son las gafas solidarias?

Las gafas de ENKI y Vegalsa-Eroski se caracterizan por su estética colorida: es posible comprarlas en amarillo, azul, rosa o violeta. Bajo el lema 'Si además de ver el eclipse mejor, te gustaría ver un mundo mejor, estas son tus gafas', las lentes han sido desarrolladas bajo criterios de seguridad y sostenibilidad.

ICS Laboratories ha certificado que este producto cumple con los estándares internacionales de seguridad. Las gafas, además, tienen certificación FSC, que garantiza el uso de papel procedente de bosques europeos gestionados de forma responsable.

Los clientes de las enseñas Eroski y Autoservicios Familia podrán disfrutar del fenómeno astronómico de forma segura y solidaria. Un fenómeno que, por otro lado, se verá especialmente bien en las comunidades autónomas en las que la compañía tiene establecimientos: Galicia, Asturias y Castilla y León.

Una oportunidad única de disfrutar de un eclipse solar total en el norte de la Península Ibérica: el último ocurrió en 1912. La previsión es que comience sobre las 19:30 horas y que sea total ya a las 20:27 horas, aunque apenas durará un par de minutos, por lo que es preciso estar listos para poder disfrutarlo al máximo y no perderse nada.

Tras el eclipse del 12 de agosto, en A Coruña será posible disfrutar de uno de los grandes eventos deportivos e inclusivos del año: la Carrera ENKI. Esta divertida prueba, que reunió en 2025 a 15.000 participantes, demuestra que los obstáculos no existen.

Fuentes de la Fundación ENKI han agradecido a Vegalsa-Eroski su colaboración, así como estar siempre presente a la hora de "ayudar a ver el mundo con otra mirada". En esta ocasión, la compañía contribuye mediante estas gafas que permitirán a sus clientes disfrutar de un evento único y contribuir a que cada vez más personas puedan disfrutar del deporte inclusivo.

Precisamente, esta acción está enmarcada en la colaboración anual entre la empresa y la entidad, que llevan 10 años trabajando juntas en iniciativas orientadas a fomentar la inclusión social. El apoyo y la participación en la Carrera ENKI, donde la compañía patrocina uno de los obstáculos del recorrido, es una de las principales.

Vegalsa-Eroski también colabora con las jornadas de sensibilización en discapacidad que la entidad realiza en colegios. Gracias a estos proyectos, Fundación ENKI sigue rompiendo mitos y barreras sobre la discapacidad y visibiliza el poder del deporte y el ocio como motor de inserción social.