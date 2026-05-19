El tardeo se dispara en Galicia: crece un 40% y ya mueve casi el 20% del ocio

El tardeo ya no es una moda pasajera en Galicia. El fenómeno, que comenzó a ganar fuerza tras la pandemia, se consolida cada vez más dentro del sector del ocio y ya supone casi una quinta parte de la facturación de muchos locales gallegos.

Así se puso de manifiesto este martes en A Coruña durante la II Conferencia Nacional del Sector del Ocio y los Espectáculos, organizada por España de Noche y Galicia de Noite, y en la que uno de los principales debates giró alrededor de la irrupción del tardeo en los hábitos sociales.

Según el primer Estudio Sectorial sobre el Fenómeno del Tardeo en España, elaborado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, Coca-Cola y Galicia de Noite, el 80% de los locales gallegos considera que el tardeo se encuentra actualmente en plena fase de crecimiento y consolidación.

Además, el informe revela que el 30% de los establecimientos organiza sesiones de tarde todos los fines de semana y el 70% restante lo hace de forma ocasional.

Un público más adulto y nuevas formas de ocio

El estudio sitúa la edad media del público del tardeo en Galicia en los 43 años y destaca que muchos usuarios buscan fórmulas de ocio compatibles con la conciliación familiar y personal.

Las sesiones con DJs invitados, las propuestas gastronómicas, los afterworks o las reuniones con amigos aparecen entre las principales motivaciones para acudir a este tipo de eventos.

Actualmente, el tardeo representa el 19,5% de la facturación de los locales gallegos y mantiene un ticket medio similar al de las sesiones nocturnas, situado alrededor de los 18 euros.

Por formatos, la mayoría de establecimientos apuesta por sesiones de DJ, mientras que otros combinan música y gastronomía o incorporan conciertos y actuaciones en directo.

El tardeo viene para quedarse

El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, explicó que Galicia ha tardado más tiempo que otras zonas de España en incorporar esta tendencia, muy implantada desde hace años en Madrid, Cataluña o la zona del Levante. "El tardeo viene a complementar lo que es la noche. No podemos olvidar que somos un sector que se basa en la noche, pero aquí en Galicia está creciendo muchísimo", señaló.

Diz aseguró además que el volumen del tardeo creció cerca de un 40% respecto al año pasado y defendió que este nuevo formato "viene para quedarse" como complemento al ocio nocturno tradicional. "Tenemos que intentar motivaros a salir de noche, dejar un poco las máquinas, los teléfonos, los ordenadores y la televisión, y socializar", añadió.

Ocio nocturno

La conferencia celebrada en A Coruña reunió a representantes del sector, administraciones públicas y empresarios para analizar los principales retos de la vida nocturna, desde la convivencia vecinal hasta la sostenibilidad o las nuevas tendencias de consumo.

El presidente de Galicia de Noite destacó además que la ciudad ostentará en 2026 la Capitalidad Nacional de la Vida Nocturna.

Por su parte, el presidente de España de Noche, Ramón Mas, defendió la necesidad de adaptar el sector a los nuevos hábitos sociales. "El ocio evoluciona y ahora tenemos un reto importante que estamos afrontando desde todas las comunidades autónomas", afirmó.

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, insistió en la importancia de compatibilizar el ocio con el descanso vecinal y defendió el papel cultural y social de la vida nocturna en las ciudades. "El ocio nocturno no tiene sentido si no hay consenso social en torno a él", señaló.