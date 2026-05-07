La gaiteira Susana Seivane dará una charla en A Coruña el próximo miércoles

La gaiteira gallega Susana Seivane será la protagonista de una nueva edición de As charlas do Xerion, el espacio de conversación conducido por Jesús Suárez que acerca al público algunas de las figuras más destacadas de la cultura gallega contemporánea.

El encuentro se celebrará el próximo miércoles 13 de mayo a las 19:30 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Durante la charla, Susana Seivane repasará su trayectoria profesional y algunos de los episodios más personales de una vida vinculada desde la infancia a la música tradicional gallega. Heredera de una de las sagas más reconocidas de constructores de gaitas de Galicia, la artista creció en el histórico Obradoiro de Gaitas Seivane rodeada de tradición, artesanía y algunos de los nombres más importantes de la música folk gallega.

Con una carrera iniciada a finales de los años noventa, la intérprete se consolidó como una de las grandes embajadoras internacionales de la música gallega, llevando su propuesta a escenarios de toda Europa y América y participando en algunos de los principales festivales de música celta y folk del mundo.

A lo largo de su trayectoria publicó trabajos como Alma de Buxo, Mares de Tempo y Os soños que volven, en los que combina la esencia de la tradición gallega con una sensibilidad contemporánea.

As charlas do Xerion volverá así a convertirse en un espacio cercano en el que el público podrá conocer tanto a la artista como a la persona detrás de la gaita, abordando cuestiones como sus comienzos, la evolución de la música tradicional gallega o la proyección internacional de la cultura gallega.

La cita será el miércoles 13 de mayo a las 19:30 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña, con acceso libre hasta completar aforo.