El pueblo de Galicia en el que Sonsoles Ónega pasó los veranos de su infancia: de gran tradición ferial y muy verde

Imagen de Pol, municipio al que pertenece la aldea de Mosteiro, donde pasó su infancia Sonsoles Ónega Concello de Pol y Antena 3

Son muchas las personas famosas que tienen algún vínculo con Galicia, ya sea porque nacieron aquí y se marcharon muy jóvenes, o porque sus familias se criaron en la región. Este es el caso de la periodista Sonsoles Ónega, hija del también periodista Fernando Ónega, nacido en Mosteiro, una aldea del municipio de Pol (Lugo).

Sonsoles pasó los veranos de su infancia en Mosteiro, un lugar al que guarda un cariño especial. Hasta allí se trasladó el equipo de Antena 3 para darle una sorpresa en su programa Y ahora Sonsoles. La presentadora se emocionó al recordar los veranos vividos junto a su familia en esta pequeña parroquia lucense.

La niñez de Sonsoles Ónega en Mosteiro

Un reportaje de Y ahora Sonsoles se desplazó hasta la aldea gallega de Mosteiro, en Pol (Lugo), para repasar la infancia de Sonsoles Ónega en el lugar donde pasaba sus veranos. El momento estuvo cargado de emoción al tratarse de la aldea natal de su padre, Fernando Ónega, fallecido el pasado 3 de marzo.

A través de vecinos y conocidos, el programa reconstruyó cómo era su día a día de niña, marcada por los juegos, las anécdotas familiares y las vivencias propias de la vida en el pueblo, visitando lugares como la panadería del pueblo o la casa de sus tíos.

Testimonios como los de Maruja Rielo o Avelino recordaron sus juegos por las calles y prados de la aldea, así como su creatividad infantil, con sueños como el de montar su propia hípica.

Cómo es Mosteiro, la aldea gallega perteneciente al municipio de Pol

Mosteiro es una aldea situada a unos 24 kilómetros de Lugo, en el municipio de Pol, dentro de la comarca de Meira.

Es la parroquia que actúa como capital del municipio desde 1970 y, con una superficie de apenas 1,2 km2, es la más pequeña de todo el término municipal. Limita con las parroquias de Silva, Pol, Cirio y Luaces y tiene poco más de 200 habitantes.

Uno de sus lugares más conocidos es la Carballeira de Mosteiro, donde se encuentra el Monumento ao Emigrante. Allí se celebran cada año distintas actividades, como la Festa do Emigrante el 24 de agosto, una jornada homenaje a los gallegos que se marcharon buscando un futuro mejor.

Placas ao Emigrante en Mosteiro, Pol (Lugo) emigracion.xunta.gal

También destaca la Festa da Leña Verde, una comida campestre con música tradicional que se organiza a mediados de agosto.

En esta aldea tienen, además, un área recreativa preciosa, un espacio natural que acoge una zona de recreo con mesas, bancos y parque infantil. Está a los pies del río Azúmara y en ella se encuentra el Muíño do Pacio.

La historia de Mosteiro se remonta a la Edad Media, cuando existió un pequeño cenobio benedictino que dio nombre al lugar. De aquel pasado aún se conservan restos en la iglesia parroquial, reconstruida entre los siglos XVIII y XIX y restaurada en 1999.