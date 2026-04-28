A Coruña se adelanta al eclipse del 12 de agosto con un "día gemelo" ideal para elegir lugar de observación

A Coruña vivirá el próximo 12 de agosto una jornada histórica. Al atardecer tendrá lugar el primer eclipse solar total visible desde la ciudad y otros puntos de la Península Ibérica en más de 100 años.

A varios meses de la fecha señalada, el Ayuntamiento ha comenzado a prepararse para este evento, y nosotros también podemos hacerlo para elegir un buen lugar de observación, aprovechando el "día gemelo".

Confirmado: "ensayo general" para el eclipse del 12 agosto

Eclipse de Sol Shutterstock

Pero, ¿qué es el "día gemelo" del eclipse? Este jueves, 30 de abril, se producirá una curiosa coincidencia astronómica que permitirá realizar una especie de "ensayo general" del eclipse solar de este verano.

"Será un día gemelo del eclipse en el que el Sol ocupará exactamente la misma posición que tendrá durante el eclipse total de agosto", indican desde el Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia.

Debido a la geometría de la órbita terrestre y al movimiento aparente del Sol en el cielo, este jueves el Sol se situará prácticamente en la misma posición que tendrá el 12 de agosto a la hora del eclipse, lo que permitirá elegir con antelación el mejor lugar de observación en A Coruña.

"En términos prácticos, eso significa que si el 30 de abril se mira hacia el oeste a la misma hora del eclipse -alrededor de las 20:30 horas- se verá el Sol exactamente en el lugar donde aparecerá eclipsado en agosto".

El eclipse de 2026 ocurrirá muy cerca del horizonte, algo poco habitual en eclipses totales. El Sol estará apenas a unos grados de altura cuando llega a la totalidad, por lo que cualquier obstáculo, como un edificio, una montaña o un bosque, podría arruinar la observación.

Por eso, el llamado día gemelo del eclipse se ha convertido en "una herramienta práctica para planificar la observación". También es un momento ideal, según el Colexio, para probar las gafas de eclipse para visualizar con seguridad el fenómeno del 12 de agosto.

¿Cómo observar con seguridad el eclipse de 2026?

El eclipse de 2026 no se puede observar a simple vista, ya que puede entrañar riesgos. Para ello, es recomendable utilizar un filtro homologado, por ejemplo, las conocidas como gafas de eclipse, que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces.

"Estas gafas de eclipse deben cumplir la certificación correspondiente de la Comunidad Europea, y su uso debe realizarse siguiendo sus instrucciones, durante cortos períodos de tiempo (medio minuto), seguidos de descansos de mayor duración".

Para evitar cualquier accidente, los ópticos optometristas gallegos destacan que conviene observar el Sol con un filtro profesional homologado y proyectando su imagen sobre una cartulina, pantalla, pared o techo.

Los filtros caseros (gafas de sol, cristales ahumados, radiografías, etc.) están "totalmente desaconsejados", ya que "ninguno de estos sistemas filtran la luz para observar de forma segura el Sol y pueden causar daños transitorios o permanentes en la vista".