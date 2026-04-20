El bar de un pueblo gallego que inspiró a Grande Amore y aparece en su último videoclip

Los bares son mucho más que lugares donde socializar y tomar cañas; también han sido (y continúan siendo), a lo largo del tiempo, fuentes de inspiración para numerosos artistas del mundo de la música.

De hecho, el periodista y creador de contenido Arturo Paniagua acaba de publicar un mapa que recopila bares vinculados a grupos y artistas: algunos siguen abiertos y otros ya forman parte de la historia.

Un clásico donde tomar cerveza y disfrutar de su buen ambiente

En Galicia, por ejemplo, este mapa incluye un total de seis locales, uno de ellos en Arzúa (A Coruña). Se trata del Café Bar Pedrito, un mítico establecimiento de la villa donde tomar cerveza y disfrutar de su buen ambiente.

Ubicado en el número 31 de la calle Lugo, el Café Bar Pedrito aparece mencionado en la letra de una de las últimas canciones de Grande Amore. El artista gallego lo cita en el tema Vou pa Arzúa, en el que narra su viaje al municipio.

"Vou pa Arzúa e quedareime alí e no Pedrito estarei, feito un Cristo coma sempre", canta en el disco III, publicado en 2025. "E no Pedrito estarei, alí, cargándolla a Tracy", dice también.

No es casualidad que el artista mencione el Café Bar Pedrito en una de sus canciones, ya que el propio establecimiento publicó en marzo de 2025 una imagen en la que el cantante aparece animando el local. Además, el videoclip también fue grabado en ese mismo lugar.

En este sentido, el bar mantiene una agenda bastante activa, organizando distintos eventos como torneos de futbolín con premio para los cuatro primeros clasificados, así como conciertos de entrada libre para todos los públicos.

De este modo, el cantante se inspiró en este emblemático bar para incluirlo en su tema Vou pa Arzúa.

Para quienes quieran visitarlo, el Café Bar Pedrito se encuentra en el número 31 de la rúa Lugo, con horario de apertura hasta las 03:00 horas los viernes y sábados, y hasta la 01:30 el resto de días. Los lunes cierra por descanso.

En el mapa de Arturo Paniagua también aparece otro lugar que inspiró a Grande Amore, además, muy cerca de Arzúa. El artista gallego hace referencia en la canción Papando / Mundo Nuno a la mítica discoteca compostelana Blaster.