Diego González Rivas extirpa un pulmón por tuberculosis a un paciente y se recupera en 36 horas: "Está perfecto"

El cirujano coruñés Diego González Rivas ha vuelto a conectar con el programa de La Revuelta, conducido por David Broncano, como ya es habitual. En esta ocasión, conectó desde Monrovia (Liberia), donde se ha desplazado con su equipo y su unidad móvil para llevar a cabo intervenciones de cirugía mínimamente invasiva.

"Hemos operado a siete pacientes", le comentaba Broncano en una conexión que se vio algo limitada por los problemas desde su ubicación. Aun así, mostró a parte de su equipo y a un paciente recién operado hacía 36 horas, al que le había extirpado un pulmón afectado por tuberculosis y que ya tenía el alta médica.

"Hemos operado casos súper complejos"

Diego González Rivas continúa su labor en Monrovia (Liberia), donde se ha desplazado junto a su equipo con la única unidad móvil del mundo capaz de realizar cirugía mínimamente invasiva. Durante su estancia, ya han operado a siete pacientes con patologías de enorme complejidad.

"Son casos muy complejos", explicó el especialista, quien no dudó en recalcar la dificultad del trabajo: "Aquí los casos son muy difíciles". Entre las intervenciones realizadas, destacan dos especialmente críticas: "Hemos quitado dos pulmones afectados por tuberculosis", señaló.

Uno de los casos más impactantes es el de un paciente al que se le extirpó un pulmón gravemente afectado por esta enfermedad. Apenas 36 horas después de la operación, el hombre ya se encontraba recuperado y en condiciones de recibir el alta.

Diego incluso mostró al paciente, que ya se encontraba de pie y en buen estado, evidenciando el impacto de este tipo de técnicas avanzadas en contextos con recursos limitados. "Le ha quitado un pulmón y un día después está ahí el tío. Enhorabuena Diego. Vaya trabajo", le dijo Broncano.

González Rivas también puso el foco en la importancia de su misión: "Estos pacientes si no hubiéramos venido se hubieran muerto, porque nadie los sabe operar aquí", afirmó, reflejando la falta de medios y especialistas en la zona y la gran labor de todo el equipo.

La conexión desde Monrovia con Madrid no estuvo exenta de problemas técnicos. "La conexión aquí es terrible", explicó Diego.

Además, relató un incidente en la unidad móvil. "Este baño estaba estropeado porque durante el trayecto se rompió, y no sabemos quién entró aquí y meó en el suelo", explicó. "Toda la orina se filtró y estropeó una caja de conexiones fundamental para que funcione la unidad móvil. Menos mal que tenemos a los técnicos que lo solucionaron".

Pese a las dificultades, Diego González Rivas y todo su equipo continúan salvando vidas allá donde van en condiciones extremas.