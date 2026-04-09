Todos los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana: conciertos, teatro y mucho más

Algunos de los planes que podrás realizar este fin de semana en A Coruña

A Coruña encara un nuevo fin de semana con actividades en distintos puntos de la ciudad y una agenda marcada por la variedad. Entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, habrá propuestas que van del cine y la música en directo al teatro, el humor o el deporte.

La programación se distribuye entre salas, auditorios y espacios urbanos, con opciones tanto para quienes buscan planes culturales como para quienes prefieren alternativas más dinámicas o al aire libre.

Luz Casal actuará el 11 de abril en el Palacio de la Ópera

Conciertos del fin de semana

La música en directo será uno de los principales atractivos de estos días, con propuestas en varias salas de la ciudad.

El viernes 10, Los Deltonos actuarán en la Sala Garufa a las 21:30 horas dentro de la gira de presentación de su disco El Futuro. Esa misma noche, a las 22:30 horas, Marasmo ofrecerá un concierto en la Sala Mardi Gras, en una de las paradas de su primera gira por España.

El sábado 11 será una de las jornadas más destacadas en lo musical. Luz Casal actuará en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas dentro de su gira Me voy a permitir. También ese día, Celtas Cortos se subirá al escenario de la Sala Pelícano con su gira 40 años contando cuentos.

El domingo 12, el Playa Club acogerá el regreso de No Way Out, banda referente del pop-punk nacional, que vuelve a los escenarios tras una década de ausencia.

Proyección de O silencio herdado

Cine del fin de semana

La VII Semana del Cine Gallego encara sus últimas jornadas con las proyecciones trasladadas a la Domus, después de celebrarse en días anteriores en el Teatro Colón.

El viernes 10 será el turno de O silencio herdado (19:00 horas), de Lucía Dapena González, y 360 curvas (21:00 horas), de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández, Premio Mestre Mateo a Mejor Documental.

El Auditorio Sede Afundación acoge el Show de Chares y Teresa

Teatro, humor y danza

La programación escénica también tendrá peso este fin de semana. El viernes 10, el Auditorio Sede Afundación acoge a las 20:00 horas el Show de Chares y Teresa, mientras que el Fórum Metropolitano programa a las 20:30 horas Sinte, de Cris Balboa.

El sábado 11, el humor llegará con ALPILPIL en el Auditorio Sede Afundación a las 19:00 horas. Además, el Teatro Colón será escenario del Festival Dálle Donaire y el Teatro Rosalía de Castro acogerá a las 20:30 horas Quiso negro, de Ester Guntín, dentro del ciclo TRC Danza.

El domingo 12, el Teatro del Andamio presenta el espectáculo de magia familiar TIN, de Dani García, con funciones a las 12:30 y 17:30 horas.

La Sala Pelícano acoge la sesión Fukai

Ocio nocturno

La Sala Pelícano acogerá el viernes 10 la sesión Fukai, a partir de las 23:30 horas, con showcases y sesiones de DJs en una propuesta centrada en la música electrónica y urbana. El evento contará con showcases de artistas como Rojuu, Ébano y Henry-K Collazo, a los que se sumarán sesiones de DJs como Parkineos, Tuti, Las Verdunch o el B2B formado por K.Doze y Lucia Lima.

Bebescena Primavera 2026

Planes familiares

El domingo 12, el Auditorio del Centro Sociocultural Ágora acoge Pachamamá, dentro del ciclo Bebescena, con funciones a las 11:30 y 13:00 horas, una propuesta dirigida a la primera infancia.

Una edición anterior de Coruña Corre. Concello Coruña

Deporte

El sábado 11 se celebrará el XI C-Trail Bomberos de A Coruña en los montes de Novo Mesoiro, con salida a las 18:00 horas para la carrera principal de 15 kilómetros, además de una caminata de 10 kilómetros.

El domingo 12 será el turno del circuito Coruña Corre, que llegará a los barrios de Matogrande y Xuxán con carreras populares en horario de mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas.