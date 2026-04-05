Vanessa se reencontró con los orígenes de su familia emigrada a Argentina en un viaje a Galicia: "Me sentí en casa"

La familia de Vanessa es una de tantas que a principios del siglo pasado dejó Galicia para emigrar a Argentina en busca de una vida mejor. Ella nació en Buenos Aires, pero hace algo más de 20 años se mudó a España e hizo el camino inverso al que emprendieron sus abuelos, su padre y sus tíos que emigraron desde el pueblo coruñés de Santiso. Ahora, casi un siglo después, la casualidad, y las vecinas del municipio, quisieron que Vanessa se reencontrase con sus raíces.

"Yo no tenía intención de encontrarme con todo esto", cuenta al teléfono después de su viaje por tierras gallegas. Tras una excursión breve a Ribadeo, esta era su primera vez en Galicia, destino que escogieron por casualidad para sus vacaciones. Vanessa explica que buscaron un lugar donde alojarse que fuese céntrico dentro de la comunidad, porque quería conocer A Coruña, Pontevedra, Santiago y Lugo y el destino hizo que ese sitio fuese una casa en el pueblo de su familia emigrada.

Un hermano de su abuela fue uno de los primeros gallegos en llegar a Buenos Aires. Era el año 1919. Tiempo después, ya en la década de los 40, le seguirían su propia abuela acompañada de su marido y de sus hijos. "Ella tenía veintipico años. Vivió hasta los 83 y nunca perdió el acento gallego, aunque hablaba en castellano", comenta Vanessa quien pese a llevar dos décadas en España tampoco se desprende de su acento argentino.

Hablando de su abuela, la recuerda como "súper alegre y graciosa, pero no hablaba de Galicia porque le daba tristeza. Cuando me vine ella con mucha tristeza me dijo: 'Quién se va no vuelve'. No lo entendí en ese momento, pero lo cierto es que casi no he vuelto a Argentina".

La abuela de Vanesa en la foto de su pasaporte antes de emigrar a Argentina. Cedida

En este tiempo, Vanessa no había tenido ocasión de viajar a Galicia, hasta ahora.

Un viaje de reencuentro

Una vez en Santiso el pasado jueves, sin mucha esperanza, esta argentina preguntó en un bar si alguien reconocía una foto que su padre le había enviado de unos primos que se habían quedado en Galicia: "El hombre no sabía pero se fue adentro a preguntar a cuatro parroquianos que estaban tomando vino y queso y jugando a las cartas. A ellos les sonaban, pero no sabían quienes eran, hasta que salió una mujer y supo de qué parroquia se trataba. Le envié la foto y la mandó por un grupo de WhatsApp y le dijeron que se habían ido a vivir fuera de Galicia pero que venían cada verano".

Con la parroquia localizada, al día siguiente Vanessa acudió allí en busca de más conexiones con su familia.

"Allí me encontré a un señor muy simpático que me hablaba gallego cerrado. Él hacía por explicarme y yo trataba de entenderlo, hasta que una señora se asomó y me preguntó: '¿A quién buscás?'. Le dije y me indicó que fuera a la iglesia y al cementerio", cuenta.

A su llegada al camposanto, que se encontró cerrado, otra vecina fue quien le echó una mano. Después de decirle su apellido, de claro origen gallego y que Vanessa apenas había escuchado en Argentina, la mujer le dio las llaves y le permitió explorar el cementerio. "Ahí vi un montón de lápidas con mi apellido. Fue increíble", detalla.

Mi papá me dijo que cuando mi hijo cumpla los 18 años nos vamos todos a Galicia Vanessa, hija y nieta de gallegos emigrados a Argentina

Esta casualidad le ha permitido además reforzar su vínculo con su padre. A la vuelta del viaje, contándole lo ocurrido, su padre "se entusiasmó un montón y me envió unas fotos de él de chico. No solíamos profundizar mucho en esto, pero me contó cositas que no sabía como el segundo apellido de mis abuelos".

"Está como un niño", cuenta sobre su padre quien, a sus más de 80 años, "vino hace dos años y yo sentía que venía para despedirse. Pero ayer me dijo que cuando mi hijo cumpla los 18 años nos vamos todos a Galicia".

Un posible futuro en Galicia

Aunque Vanessa ha vivido en distintos lugares de España, confiesa que se siente más cómoda en el norte y que este viaje a Galicia ha servido para constatar que aquí se siente "como en casa".

Paseando por Santiso, la argentina pensó "en cómo sería la vida acá hace 80 años, cómo sería de dura, cómo habrían vivido... Me gustaría haber podido hablar más con mi abuela". Su abuela estuvo muy presente en este viaje, en el que escuchar de nuevo el acento y expresiones gallegas le trajo recuerdos "de cuando era chiquita".

"Ahora tengo más ganas de indagar en la historia familiar", admite mientras planea ya el próximo viaje a tierras gallegas y no descarta un futuro viviendo aquí. "Me emocionó. Quiero volver y enraizar otra vez", concluye Vanessa.