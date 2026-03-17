Luis Zahera (59), en contra de la violencia: "Soy de la generación en la que te pegaban en el colegio"

Anoche acudió a La Revuelta, el programa de David Broncano, el actor Luis Zahera, uno de los intérpretes gallegos más talentosos y queridos tanto a nivel local como nacional. Lo hizo con motivo de la promoción de su nueva película, Zeta, que protagoniza junto a Mario Casas y que se estrena este viernes 20 de marzo en Prime Video.

"Es un actor increíble, se le quiere muchísimo, un aplauso para Luis Zahera". Así presentó David Broncano al actor gallego. Como es habitual, la entrevista estuvo cargada de humor y bromas. Durante la charla, compartió anécdotas de su vida personal y profesional, protagonizó varios chistes y dejó incluso alguna que otra metedura de pata, regalando al público momentos muy divertidos en su paso por RTVE.

El error en el nombre a la hora de inscribir a su hermana mayor

El actor Luis Zahera protagonizó uno de los momentos más curiosos de su visita a La Revuelta, presentado por David Broncano, al hablar sobre el origen de su apellido.

"La H de Zahera es muda ¿no?", le preguntó Broncano, dando pie a una anécdota familiar. "Sí, y es un invento, porque yo tengo cuatro hermanas mayores y a mi hermana Mado, de María Dolores, cuando la inscribieron, la inscribieron por error con la h intercalada", explicó el actor. A lo que el presentador respondió: "O sea, originalmente era Zaera".

"Sí, es sin h. Entonces yo me moría de envidia. Cuando murió mi mamá me puse el apellido artístico de mi mamá, con la h intercalada", añadió Zahera, despertando las risas del público. "Buena historia familiar, de recuerdo", le decía Broncano.

El actor también recordó otra curiosidad familiar: "En nuestra familia pasó una cosa rara porque mi padre era 'José de Castro' y a nosotros a ninguno nos puso el 'De'". "Le da como más nobleza", le seguía el presentador, a lo que el actor estaba totalmente de acuerdo: "Claro tío, Rosalía de Castro, Luis de Castro...", bromeaba ante las risas del público.

El no a la violencia de Luis Zahera

El actor Luis Zahera explicó el origen de su rechazo a la violencia durante la promoción de su nueva película con Mario Casas.

El filme aborda el mundo del CNI, lo que le llevó a comentar técnicas como el "buzón muerto", usadas desde la Guerra Fría. Sin embargo, el momento más personal llegó al recordar su infancia: creció en una época marcada por la violencia: "Soy de la generación en la que te pegaban en el colegio, te pegaban los grises en las manifestaciones, veías los atentados de ETA en televisión…"

Todo ello le provocó un fuerte rechazo: reconoce que la violencia real le pone muy nervioso y que nunca ha sido capaz de presenciar una pelea. Incluso admitió que el éxito del luchador Ilia Topuria le impactó especialmente.

¿Su truco en una pelea? "Echar a correr", dice desatando las risas del público. Recordó un día que le iban a atracar cuando era niño. "Le gustó mi cazadora, entonces como que negocié la cazadora por el dinero. Siempre me puso nerviosísimo la violencia real", relató

Pero si con algo sorprendió al público fue con la canción de iglesia que cantaba en el colegio con el hermano Daniel, "que la tuvieron que retirar del cancionero".

"Soy feliz, soy feliz cuando recibo, soy feliz, soy feliz cuando me dan. Pero al fin es un gran descubrimiento, soy mucho mucho más feliz al dar", cantó desatando las risas del público.