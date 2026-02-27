La XII Feria de Minerales de Santiago llenará el Outlet Área Central con tesoros de todo el mundo

Del 5 al 8 de marzo, el Outlet Área Central acoge la duodécima edición de la Feria de Minerales de Santiago, con más de treinta expositores internacionales y un completo programa de actividades para público general y escolares

La Feria de minerales de Santiago llega a su cita anual los días 5, 6, 7 y 8 de marzo al Outlet Área Central. Miles de minerales, fósiles, elementos decorativos y joyería ocuparán los pasillos de Área Central en la que será su duodécima edición y que, como novedad, traerá actividades para el público general.

La Feria de minerales de Santiago estará operativa los cuatro días de 10:00 a 21:00 horas. Además de la feria comercial, están programadas diferentes actividades tanto para el público general como para centros escolares. El jueves y el viernes por la mañana Área Central recibirá la visita de casi 600 estudiantes de toda Galicia para participar en las actividades complementarias de carácter didáctico.

Feria con minerales de todo el mundo

Las esquinas roja y azul del Outlet Área Central se llenarán de más de treinta expositores con una gran variedad de minerales, fósiles, material decorativo y piezas de joyería procedentes de diferentes puntos del mundo. Los expositores procederán de puntos de España, Portugal, Alemania, Georgia, Marruecos, Polonia y México.

Ámbar, amatistas, azabache, cuarzo, entre los minerales; elementos de joyería, meteoritos, elementos decorativos y fósiles se podrán admirar en la XII Feria de minerales de Santiago.

Actividades para el público en general

Como novedad en esta edición, las tardes del viernes y sábado se celebrarán actividades para el público en general. El viernes a las 18:30 horas habrá un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico Galego, con un total de 30 plazas. Para participar es necesario reservar plaza en 632.05.09.18 (sólo llamadas) o a través del correo electrónico: feiramineraissantiago@yahoo.com.

Las actividades continuarán el sábado. A partir de las 17.00 horas habrá una mesa de intercambio de minerales. Está abierta a cualquier particular que quiera participar, en horario de 17:00 a 20:00 horas. A las 17:30 horas el paleontólogo Juan Carlos Escudero impartirá una charla participativa sobre la extinción de los dinosaurios. Por último, a partir de las 18:30 horas, el especialista Ricardo Olabogoya hará un taller sobre la limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.

Durante los cuatro días habrá photocalls, exposiciones y muestras de minerales procedentes del Museo de Historia Natural de Santiago y del Museo de minerales de Galicia.

Actividades para visitas escolares

Este evento es mucho más que una feria comercial. Están programadas varias visitas escolares para asistir a los talleres educativos, cerca de 600 estudiantes llegados de toda Galicia visitarán la feria de minerales la mañana del jueves y del viernes. Las actividades dirigidas a las visitas escolares serán un taller de identificación de minerales: impartido por la Escuela de Minas y Energía de la Universidad de Vigo; taller de mineralogía y cristalización, limpiezas de fósiles y talleres de bateo, con el Grupo Mineralóxico Galego; y la charla «La última aventura de los dinosaurios», sobre la vida y extinción de los grandes dinosaurios, a cargo del palentólogo Juan Carlos Escudero.