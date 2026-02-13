Casi 20 años animando Santiago por Carnaval: "El relevo generacional está garantizado"

Cuenta atrás para que de comienzo el Carnaval en Santiago. Este sábado, 14 de febrero, comenzará oficialmente con el desfile del Meco, que recorrerá algunas de las calles del casco histórico, desde la Praza de Cervantes, para llevar a uno de los grandes protagonistas de estas fechas hasta el Pazo de Bendaña.

En el desfile no faltará, como es tradición, la música y la animación, a cargo de la Charanga BB+ y las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño e Os Armatroulas de Laraño, tres formaciones que estarán muy presentes durante esos días de Carnaval.

Desde Os Armatroulas de Laraño llevan desde 2007 animando las calles de la capital gallega, "en nada teremos que pensar na celebración dos 20 anos", comentan. Algunos de los componentes empezaron desde que era niños y ahora llevan a sus propios hijos a desfilar, "sen dúbida o relevo xeracional está garantido".

Admiten no ser una de las Comparsas que antes comienza con la preparación para estas fechas, pero "o tempo exclusivo de deseño adoita ser bastante longo". Comienzan dándole forma al traje, "do que van xurdindo cambios", "unha vez que ese proceso creativo está listo e cando damos paso á execución" que suele ser sobre los meses de septiembre o octubre. Eso sí, confiesan que hasta el último día "estamos dándolle voltas a posibles melloras e no paramos".

Con lo que comienzan pronto es con la recolección del material reciclado que deciden usar, "como precisamos moito material, dámoslle dende cedo". "Este ano, por exemplo, as bolsas de plástico de lambonadas foron as elexidas", aclaran que es "unha das nosas bases éticas e queremos que nos identifiquen con iso".

En total, rondan los 40 participantes para darle forma a una de las comparsas imprescindbles de la ciudad. Cuarenta personas a las que hay que sumar "as persoas que están detrás, que traballan moito para que todo poida funcionar".

Además, desde la comparsa revelan que este año es especial, "a ilusión é infinita xa que o número de cativos aumenta o que nos fai desfrutar moito, vendo a implicación que mostras". Son casi todo mujeres, "as raíñas da comparsas", que cuando se vean en el desfile "alucinaredes coa súa coreografía e o desparpaxo que teñen".

Comparsa de Armatroulas de Laraño durante el Carnaval Cedida

El desfile más especial

El Carnaval de Santiago no se podría entender sin las figuras de los Xenerales do Ulla, sin el Meco, y, sobre todo, sin las comparsas que dan vida a las calles compostelanas. Os Armatroulas de Laraño llevan trabajando desde hace casi dos décadas para que no falte música, color y diversión en Compostela, participando altivamente tanto en la programación del Carnaval como el día del desfile el martes de Carnaval. Desde la comparsa dicen estar "moi agradecidos de que conten coa nosa presenza" y tienen "moitas ganas de darlle vida á nosa cidade".

El Carnaval de Compostela, para ellos, es "familiar, próximo" y donde la gente ya los conoce, "a sensación de xogar na casa de desfrutar na casa é do mellor que hai".

Explican que desde el sábado 14 de febrero darán inicio a mínimo dos semanas más de trabajo, con la idea de recorrer este año bastantes desfiles. "Vívese como o desfrute máximo de compartir o tempo cunha familia que somos" y mencionan que "non hai momento de descanso, pero compensa".

El año pasado obtuvieron el primer premio de comparsas de las parroquias de Santiago en el concurso del martes de Carnaval, un reconocimiento que recibieron con "unha alegría tremenda", pero para ellos la victoria no es el objetivo.

Os Armatroulas de Laraño durante el desfile del martes de Carnaval en Santiago Cedida

"Está claro que nos gusta gañar, ver o traballo recompensado, mais entendemos que todas as comparsas pensarán o mesmo e que non todas poden ser as vencedoras, que sexa o que teña que ser pero que desfrutemos moito", aclaran.

Sobre alguna pista del disfraz de este año dicen que tocará esperar, "non desvelamos o disfraz ate o primeiro desfile, simplemente por crear curiosidade. Moita xente coméntanos as gañas de ver con que sorprendemos este ano, e é chulo ver as caras de sorpresa".

Desde la propia comparsa, por dar una pista, pidieron que definieran el traje en pocas palabras y las que surgieron fueron "salvaxe, ritual, loitas, animal, lume". Además, adelantan que como novedad por primera vez en la historia de la comparsa, "non só temos un traxe, senón que hai variedad, unha representación con distintas ideas".

Quedan pocos días para desvelar la sorpresa que se podrá ver en el Carnaval de Santiago, una fiesta que, para la Comparsa, "é o desfile máis especial".