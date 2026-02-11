Los coruñeses ultiman las compras para este Carnaval 2026: "Triunfan las cosas más 'tapaditas'"

Con la cuenta atrás para el Carnaval ya en marcha, las tiendas de disfraces de A Coruña comienzan a notar el movimiento. "Mucho complemento y ropa de abrigo", resume Jesusa, de Moda Infantil Cochita, situada en la calle Panaderas, el epicentro del Entroido coruñés

Y es que no es ninguna novedad que en A Coruña llueva por estas fechas. Pero lo que sí se ha notado es que cada vez la gente está menos dispuesta a pasar frío.

Por el momento, explica, la mayoría de las ventas corresponden a "piezas sueltas". "Creemos que la gente va a esperar a venir a última hora. Por ahora vienen muchos niños buscando diademas, plumas, mandiles… cosas puntuales que les piden en el colegio", señala.

Jesusa reconoce que, a estas alturas, el ambiente carnavalero es menor que el del año pasado. "Por estas fechas, ya se notaba más movimiento", comenta, aunque destaca una tendencia curiosa entre los más pequeños: "Notamos que ahora muchos niños quieren disfrazarse de abuelos", dice entre risas, una muestra de que la tradición del "choqueiro" sigue muy presente en los barrios.

En Todo Lar, en el barrio de As Conchiñas, Rosa María también aprecia cambios en las preferencias. "En niños funcionan mucho los superhéroes, y en niñas el k-pop", explica.

Tal fue la demanda este año de las guerreras k-pop que no quedaba stock del disfraz ni en los almacenes: "Por suerte la S de adulto sirve también a algunas niñas", detalla. Pero lo cierto es que, entre los adultos detecta una mayor participación: "Mucha gente se anima a disfrazarse".

En el caso de las mujeres, señala que triunfan opciones "medievales o cosas más tapaditas", mientras que "lo destapado no se vende como otros años". También constata el descenso de una moda reciente: "Los pijamas de animales ya no los piden".

Rosa María recuerda además cómo ha cambiado el calendario festivo en los últimos años. "Llevo 13 años y antes vendíamos muchísimo más en carnavales que en Halloween. Había más movimiento, más asociaciones, más gente saliendo de fiesta", explica. Aun así, reconoce que ahora ambas celebraciones conviven, aunque con dinámicas diferentes.

En la Superpapelería de Linares Rivas, el balance es continuista. "Para niños, princesas, superhéroes y guerreras k-pop. Más o menos igual que otros años", apuntan desde el establecimiento.

Disfraces a partir de los 3 meses y en familia

Por su parte, Eva Pestoni, de la tienda Pestoni, en la plaza de Vigo, destaca la variedad y la especialización en disfraces infantiles. "Tenemos desde bebé, desde tres meses, hasta 12 años", explica.

Es necesario matizar, que hay que tener cuidado con los disfraces que se venden por ahí. Eva subraya que estos cumplen la normativa europea de tintes "para reducir el riesgo de alergias" y que están "hechos en España de forma artesanal".

Disfraces para bebé en Pestoni

Entre los modelos más demandados menciona "Pato Donald, oveja, Batman, fresa, rana, dinosaurio bebé, brujita o abeja", además de princesas "con muchos brillos". También funcionan los disfraces de Mosquetera y Mosquetero, o combinaciones familiares como "Peter Pan y Campanilla, mientras los padres buscan ir de Wendy y el Capitán Garfio".

Pestoni coincide en que el calendario festivo ha cambiado. "Son temporadas diferentes y han venido para quedarse. Halloween y Carnaval conviven, aunque Carnaval es solo un día y con una temática más reducida", señala. Además, destaca nuevas formas de consumo: "Los padres tienen poco tiempo, por eso funciona bien y tenemos servicio de click & collect en la página web".

A pocos días del Entroido, el sector confía en que las ventas se animen a última hora, como suele ser habitual, cuando la cuenta atrás se vuelve definitiva y el Carnaval ya no admite más esperas.