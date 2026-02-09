Monte Alto, en A Coruña, despide entre aplausos a los farmacéuticos Pedro y Carmen: "Son maravillosos"

Con los sentimientos a flor de piel, Pedro y Carmen se despedían de más de tres décadas de esfuerzo y dedicación al frente de su farmacia, situada en la plaza das Atochas, en A Coruña.

Este lunes, pasadas las 14:00 horas, bajaban por última vez la verja de su negocio después de 32 años al servicio del barrio de Monte Alto, y más. Lo que no se esperaban era que, a las puertas de la farmacia, les aguardase un centenar de personas dispuestas a despedirlos por todo lo alto.

Entre lágrimas y abrazos, una gran ola de aplausos acompañó la salida de Pedro y Carmen. Clientes, familiares, amigos e incluso personal del laboratorio Cinfa se acercaron hasta la farmacia en el último día de sus dueños.

Nathalie, trabajadora del establecimiento, fue la encargada de organizarlo todo. Ella convocó a los asistentes este lunes al mediodía y se compinchó con el bar de al lado, La Tabarra, donde todos esperaban entre nervios a que dieran las dos.

"Poca gente queda como ellos", comentaba una clienta que aguardaba nerviosa a que salieran Pedro y Carmen. Muchos llevaban años siendo fieles a la farmacia. "35 años", decía una señora, haciendo hincapié en la cifra. Al preguntarles qué tenía de especial este establecimiento, la respuesta era unánime: "Son maravillosos".

Y no hizo falta más que verlos salir para comprobar que lo que decían era cierto. Carmen se emocionó incluso antes de poner un pie en la calle, y Pedro no se quedó atrás. Apenas podían sujetar los numerosos ramos de flores que recibieron.

Pedro y Carmen con Nathalie, rodeados del barrio Quincemil

Entre abrazos, llantos y sonrisas de admiración, los participantes de la sorpresa se fueron acercando a los farmacéuticos para agradecerles tantos años de cercanía. Sin embargo, los más agradecidos eran ellos. Las palabras no les salían. Entre lágrimas solo podían articular la palabra: "Gracias".

La farmacia continúa

Ahora les toca descansar. Al frente de la farmacia quedarán una madre y su hija, que tomarán el relevo del negocio. Aunque Pedro y Carmen cierran una etapa de su vida, lo tienen claro: "La farmacia queda en buenas manos". Muchos de los trabajadores, como Nathalie, continuarán en el establecimiento, aunque este lunes tampoco podía contener la emoción.

La despedida terminó con unos pinchos en el bar La Tabarra. Porque, aunque su etapa profesional haya llegado a su fin, la amistad es algo que se llevarán para siempre.